Incidente in via Molin Nuovo | quattro feriti tra cui due bambini

Bolivia - terribile Incidente stradale tra un bus e un camion provoca 24 morti : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato in Bolivia, precisamente sulla Ruta Nacional, a circa 220 chilometri a sud dalla capitale del Paese, La Paz. Secondo quanto riporta la stampa nazionale ed internazionale, un autobus carico di passeggeri, e un camion si sono scontrati all'improvviso. Le cause del sinistro, tutte ancora in fase di accertamento, sembra che abbiano comunque un responsabile: la nebbia, che pare sia stata davvero molto ...

Bolivia : Bus contro camion - 24 morti. Un mese fa simile Incidente : 22 morti : NEW YORK - La nebbia intensa ha causato in Bolivia un terribile incidente stradale. Un autobus carico di 45 passeggeri si è scontrato frontalmente con un camion dei rifiuti. Almeno 24 le persone ...

Comiso - Incidente in Viale della Resistenza : danni a palo della luce : Un incidente in Viale della Resistenza a Comiso ha provocato danni all'impianto dell'illuminazione. E' accaduto la notte scorsa

Pompei - Incidente all'alba in via Arpaia - centauro 49enne perde la vita dopo lo schianto contro un lampione : San Valentino di sangue sulle strade dell'area a nord di Pompei. Alle prime luci dell'alba un Incidente occorso in via Arpaia è costato la vita a Giovanni Federico, un 49enne che stava percorrendo la ...

Incidente frontale in via Risorgimento a Modica : Modica - Scontro frontale fra due auto, in serata, in via Risorgimento a Modica. Il sinistro è stato causato forse da una mancata precedenza. Sul posto le ambulanze partite dal vicino ospedale ...

Incidente ferroviario in Spagna : un morto e 4 feriti gravi : Scontro tra due treni regionali a circa 50 km da Barcellona: secondo le autorità vi sarebbe almeno una vittima e 4 feriti gravi. A bordo dei convogli viaggiavano circa 400 persone. Le cause dell’Incidente sono in corso di accertamento. L'articolo Incidente ferroviario in Spagna: un morto e 4 feriti gravi sembra essere il primo su Meteo Web.

Brutto Incidente per Douglas Costa - distrutta l’auto su cui viaggiava il bianconero : Douglas Costa è rimasto coinvolto in un incidente vicino Vercelli: l’auto dell’ala destra della Juventus è distrutta, ma il brasiliano starebbe bene Douglas Costa è stato coinvolto poco fa in un Brutto incidente in autostrada. In zona Santhià, vicino Vercelli, l’auto del calciatore della Juventus, una Jeep Cherokee, si è scontrata con una Fiat Punto. Il calciatore, secondo le prime indiscrezioni rese note da Corriere.it, ...

Gragnano - Incidente stradale in via Quarantola - muore un uomo. Indagini in corso : Terribile Incidente stradale questo pomeriggio in via Quarantola, a Gragnano. Un uomo, le cui generalità sono al momento sconosciute, è stato investito mentre camminava per la piccola arteria della ...

Milano - Incidente in via Curiel : camion travolge auto in sosta - una macchina 'vola' su un'altra : Il camion che sbanda dopo lo schianto e travolge tutto. Le auto schiacciate e accartocciate tra loro. E una vettura che, letteralmente, finisce sopra un'altra. Incredibile incidente martedì mattina in ...

Il Principe Filippo invia una lettera di scuse alla donna coinvolta nell'Incidente : Il Principe Filippo ha chiesto scusa con una lettera ad Emma Fairweather dopo l'incidente d'auto che li aveva coinvolti lo scorso 17 gennaio a Norfolk. La donna era uscita dallo scontro con un braccio rotto, e si era lamentata sui media inglesi di non aver ricevuto nessun tipo di scuse da parte del marito della regina Elisabetta. Il 97 enne era alla guida di un Range Rover quando ha causato l'incidente.Nella lettera, il Principe avrebbe chiesto ...

Enrico Ruggeri - spaventoso Incidente per il cantante : “400 metri di testa coda in un viadotto” : Uno spaventoso incidente stradale ha visto protagonista il cantante Enrico Ruggeri, un grande spavento che ha creato solo danni all’auto del cantautore, fortunatamente illeso. Sui suoi profili social l’artista ha pubblicato la foto della macchina, una Maserati, distrutta dopo un testa-coda di quattrocento metri su un viadotto. E’ successo ieri sera sulla A 10 in direzione Ventimiglia, poco prima di Savona con alla guida il suo ...

Pioltello - a un anno dall’Incidente ferroviario le domande restano ancora troppe : “Proponiamo a tutti di viaggiare con un segno tangibile: un piccolo foglietto su cui scrivere #InTrenoConNoi #MaiPiù #regionale10452, da attaccare come un badge al collo o da allegare al proprio biglietto o abbonamento. È un piccolo segno ma è importante: per Ida, Giuseppina e Pierangela“. Con questo spirito, venerdì 25 alle 5.32 i pendolari saliranno sul regionale 10452 che parte da Cremona, assieme ai sindaci dei paesi ...

Enrico Ruggeri - Incidente stradale da brividi : «400 metri di testacoda sul viadotto» : https://www.instagram.com/p/BtBgn5XAwiA/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=5unomuwtc32eUn pauroso testacoda senza fine, per 400 metri, su un viadotto vicino Savona per il cantante Enrico Ruggeri. È stato lui stesso, sui social, a raccontare l'incidente stradale: la vettura è slittata sull'asfalto ghiacciato in testa coda per 400 metri prima di andare a schiantarsi sul guard rail che ha fortunatamente retto l'impatto. A bordo dell'auto tutti ...

Milano : un anno fa l’Incidente ferroviario di Pioltello : Un anno fa l’incidente ferroviario di Pioltello, alle porte di Milano: il 25 gennaio 2018 il deragliamento del treno regionale 10452 di Trenord provocò 3 morti e 46 feriti. “Le donne e gli uomini di Rete Ferroviaria Italiana rinnovano la propria vicinanza e il più sentito cordoglio ai familiari delle vittime e a quanti sono stati coinvolti nel tragico evento la mattina del 25 gennaio 2018“: riporta in un comunicato Rfi, che ...