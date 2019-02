In due contro sindaca di Ancona | Gruber | ' Maschi maleducati'

due figli bastano. La campagna per il controllo delle nascite in Egitto : Lo slogan è semplice e diretto: «Due bastano». Due sono i figli sufficienti secondo la politica di pianificazione della natalità voluta dal governo egiziano che ha attivato una campagna porta a porta. Seppur raddoppiata nei numeri la strategia è quella del figlio unico nella Cina fra gli anni Settanta e Ottanta. L’obiettivo è sempre lo stesso: frenare la crescita demografica. Nel caso egiziano però non ci sarà un obbligo, nessuna coercizione. Il ...

Allerta meteo - venti forti e neve al Centrosud : mercantile incagliato e scontro fra due navi : Comincia a fare danni il vento forte che sta colpendo il Centrosud: a Ischia incidente fra due navi mentre sul litorale di Bari si è incagliato un mercantile e pure il rimorchiatore che era partito ...

SANREMO YOUNG 2019 - 2ª PUNTATA/ Eliminati e duetti - web contro Povia : "Perché lui?" : SANREMO YOUNG 2019: classifica e ospiti 22 febbraio, chi sarà eliminato? Da Roberto Vecchioni a Sergio Cammariere fino ai Nomadi, tutti i duetti

Pesaro - l’auto finisce contro una casa : nel tragico schianto perdono la vita due persone : La vettura ha improvvisamente sbandato finendo la sua corsa contro la recinzione di una casa che costeggiava la carreggiata. Per i due a bordo, un uomo di 68 anni e una donna di 39 anni, non c'è stato nulla da fare. Quando i pompieri li hanno tirati fuori dalla lamiere, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.Continua a leggere

Pretende il permesso di soggiorno e si scaglia contro due poliziotte : arrestato 26enne : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Incidente sulla Modica Ragusa - scontro tra due auto FOTO : Incidente stradale stamattina poco dopo le 8 sulla Modica Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto. Sul posto il 118 e la Polizia Stradale

In due contro Netanyahu : in Israele le elezioni più incerte degli ultimi 10 anni : E questo, al di là di tutto, anche dell'economia, è l'argomento che fa ancora presa sugli elettori israeliani. Sicuri di vincere, i due aspiranti leader hanno annunciato che presenteranno una lista ...

Milano : controlli polizia e vigili del fuoco - chiuse due sale scommesse : Milano, 19 feb. (AdnKronos) La polizia, in sinergia con i vigili del fuoco, ha effettuato un blitz in due sale scommesse a Milano, all’interno delle quali sono state controllate 41 persone di cui 15 con precedenti di polizia. Gli agenti del Commissariato Comasina hanno effettuato i controlli in via

Scontro in volo tra due aerei militari : 2 piloti si lanciano fuori dal velivolo - il terzo precipita al suolo. L’incidente in diretta : Durante un volo di prova, due aerei militari dell’Indian Air Force si sono scontrati sopra i cieli di Bengaluru, dove dal 20 al 24 di febbraio è prevista la manifestazione Aero India show. Due piloti sono riusciti a lanciarsi fuori dal velivolo, mentre il terzo è rimasto bloccato ed è precipitato a terra insieme al jet. Una commissione sta ora indagando sulle cause dell’incidente. Video Twitter/News24 L'articolo Scontro in volo tra ...

Inter - ancora out due attaccanti contro il Rapid Vienna : Niente Rapid Vienna per Mauro Icardi e Keita Baldé. Come riferisce il Corriere dello Sport , i due attaccanti dell'Inter non ci saranno nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League a San Siro contro la formazione austriaca.

Serie BKT 24esima giornata brutta sconfitta (0-2) del Crotone contro un modesto Pescara. Negati ai pitagorici due regolari rigori : Crotone 0 Pescara 2 Marcatori : Monachello 10°, Campagnaro 16°, Crotone (3-5-2): Cordaz, Vaisanen, Spolli, Golemic, Sampirisi, Barberis (Molina), Benali,

Bologna. Controllano il suo camper e lui picchia un agente - trentaduenne arrestato : Il camper col motore acceso di frequente, un cane di razza Amstaff, potenzialmente aggressivo, che gira incontrollato e, attorno, degrado

Scontro sulle piste di Pila : due sciatori in ospedale - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 AOSTA. Nel fine settimana appena trascorso due sciatori sono stati ricoverati all'ospedale Parini di Aosta dopo essersi ...

Milano - incidente piazzale Cadorna - autobus contro auto della polizia : due agenti feriti gravemente : Un mezzo Atm della linea 61 ha urtato due volanti ferme, scagliandole sul marciapiede dove si trovava il gruppo dei poliziotti. Il più grave ha fratture a entrambe le gambe. L’ipotesi più probabile è quella di un malore al volante