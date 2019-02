Il mio avo viaggiava intorno alla sua camera io preferisco il mondo

Martina Franca - premio alla studentessa del corso per odontotecnici Alternanza scuola-lavoro : Tutto però dipende da come si interfaccia la Scuola con il mondo del lavoro. Per questo quando si ottengono risultati di rilievo è bene segnalarli. E' il caso dell'IISS Leonardo da Vinci di Martina ...

MotoGp – I dubbi di Jorge Lorenzo : “ho lavorato sul mio polso - ma a Losail non sarò al meglio. Honda? Devo capire la mia…” : Jorge Lorenzo pronto a tornare in pista dopo l’infortunio: il neo pilota della Honda svela di non essere ancora al meglio, ma di avere buone sensazioni vista dei test di Losail I test che si svolgeranno sul tracciato di Losail (Qatar) dal 23 al 25 febbraio saranno l’ultimo antipasto prima dell’esordio Mondiale previsto il 10 marzo, sulla stessa pista. Ultima occasione per migliorare l’assetto della moto e il feeling ...

MotoGp – I dubbi di Jorge Lorenzo : “ho lavorato sul mio polso - ma a Losail non sarò al melgio. Honda? Devo capire la mia…” : Jorge Lorenzo pronto a tornare in pista dopo l’infortunio: il neo pilota della Honda svela di non essere ancora al meglio, ma di avere buone sensazioni vista dei test di Losail I test che si svolgeranno sul tracciato di Losail (Qatar) dal 23 al 25 febbraio saranno l’ultimo antipasto prima dell’esordio Mondiale previsto il 10 marzo, sulla stessa pista. Ultima occasione per migliorare l’assetto della moto e il feeling ...

Corruzione : Saguto - 'Il mio lavoro elogiato anche dalla Commissione Antimafia' (2) : (AdnKronos) - Poi ricorda il giorno in cui venne nominata a capo della sezione Misure di prevenzione, nel 2010. "La mia nomina fu votata all'unanimità dal Csm". E sulle presunte "sponsorizzazioni" sulla sua nomina a presidente di sezione al Csm, spiega: "Il giudice Tommaso Virga non era consigliere

F1 - Mathias Lauda : «mio padre lavora duramente» : VIENNA - 'Le cose stanno migliorando, sta lavorando duramente' : Niki Lauda è in ripresa dopo un trapianto di polmone e l'influenza, come riferisce suo figlio Mathias. L'ex pilota austriaco, ...

Premio Oscar 2019 : data - nomination e favoriti. I pronostici : Premio Oscar 2019: data, nomination e favoriti. I pronostici Favoriti Premio Oscar 2019 Chiuso il capitolo Golden Globes è già tempo di pensare agli Oscar. il 7 gennaio 2019 sono cominciate le votazioni degli oltre 7 mila membri dell’Academy. L’elenco completo delle nomination sarà diffuso soltanto il 22 gennaio 2019. Appuntamento, fissato al 24 febbraio per la 91esima cerimonia di consegna degli Academy Award. Anche se ancora manca ...

"mio papà deve lavorare" : protestano i figli dei facchini licenziati da GLS : Mogli e figli dei 33 facchini licenziati dalla GLS di Piacenza hanno protestato davanti alla sede milanese della...

Premio Oscar 2019 : data - nomination e favoriti. I pronostici : Premio Oscar 2019: data, nomination e favoriti. I pronostici Favoriti Premio Oscar 2019 Chiuso il capitolo Golden Globes è già tempo di pensare agli Oscar. il 7 gennaio 2019 sono cominciate le votazioni degli oltre 7 mila membri dell’Academy. L’elenco completo delle nomination sarà diffuso soltanto il 22 gennaio 2019. Appuntamento, fissato al 24 febbraio per la 91esima cerimonia di consegna degli Academy Award. Anche se ancora manca ...

Premio Oscar 2019 : data - nomination e favoriti. I pronostici : Premio Oscar 2019: data, nomination e favoriti. I pronostici Favoriti Premio Oscar 2019 Chiuso il capitolo Golden Globes è già tempo di pensare agli Oscar. il 7 gennaio 2019 sono cominciate le votazioni degli oltre 7 mila membri dell’Academy. L’elenco completo delle nomination sarà diffuso soltanto il 22 gennaio 2019. Appuntamento, fissato al 24 febbraio per la 91esima cerimonia di consegna degli Academy Award. Anche se ancora manca ...

TAV - Coppola contro Toninelli : "mio lavoro marginale? Ho partecipato a tutte le sedute" : Pierluigi Coppola risponde alle frasi di Danilo Toninelli con una nota inviata al Ministro delle infrastruttre e dei trasporti. L'unico non firmatario dell'analisi costi benefici nella nota manifesta le ragioni sul suo "disaccordo con il gruppo di lavoro, e, in presenza, negli incontri organizzati presso la Struttura Tecnica di Missione, allargati alla segreteria tecnica del Ministro". "Tali ragioni - prosegue - le ho sintetizzate al Ministro ...

Poliziotto aggredito da un marocchino - lui non si arrende : 'Tornerò a fare il mio lavoro' : Il fatto è successo a Viareggio, dove un marocchino ha spaccato la testa a un agente di polizia. Dopo qualche giorno di indagini il responsabile è stato fermato, il giudice per le indagini preliminari ha confermato il fermo dell'uomo ritenendo fondate le accuse mosse a suo carico: tentato omicidio. Il Poliziotto di 28 anni dichiara: 'Credo in quello faccio'....Continua a leggere

L'ex Pci Faenzi : "Il mio vitalizio sceso da 4mila a mille euro. Quei soldi li meritavo. M5S specula su tutto" : "Ho lavorato da quando avevo 14 anni e ho sempre pensato, lo dico senza vergogna, che ciò che percepivo era meritato ". Ivo Faenzi è un ex parlamentare toscano, originario di Grosseto. Di 87 anni, è stato eletto con il Partito Comunista Italiano per tre legislature, dal 1972 al 1983. Da un mese a questa parte ha visto una drastica riduzione della sua pensione da ex onorevole, passata dai quasi 4 mila euro al mese ai poco ...

Ai Bafta trionfano «Roma» e «La favorita» Il premio a Malek salva «Bohemian Rhapsody» : Pedro Armocida È stata una gara a due quella che ha visto dividersi quest'anno i premi Bafta, i più importanti riconoscimenti britannici per il cinema, aperti però ai film di tutto il mondo usciti nel ...

Premio critica Sanremo 2019 : favoriti - cosa si vince e albo d’oro : Premio critica Sanremo 2019: favoriti, cosa si vince e albo d’oro Il 69esimo Festival di Sanremo giunge alla serata conclusiva oggi, 9 febbraio 2019; invece, ieri si è tenuta la gara dei duetti: ad aggiudicarsi il Premio assegnato dalla Giuria d’Onore, prima conosciuta come Giuria di Esperti, Motta e Nada. Premio critica Sanremo 2019: chi è favorito per la vittoria finale? Ultimo, Irama, Loredana Bertè e Simone Cristicchi; ...