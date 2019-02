: Usa, Bolton cancella visita a Seul - TelevideoRai101 : Usa, Bolton cancella visita a Seul - marilenamafe : RT @vocidallestero: Bolton lo ammette: fuori Maduro dal Venezuela per far entrare le compagnie petrolifere Usa - byondafragola : RT @vocidallestero: Bolton lo ammette: fuori Maduro dal Venezuela per far entrare le compagnie petrolifere Usa -

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John, hato lanella Corea del Sud in vista del secondo sunnit tra il presidente Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. La notizia, anticipata dall'agenzia sudcoreana Yonhap, è stata confermata da un portavoce dinon andrà aperché seguirà gli sviluppi sulla crisi Venezuelana, hanno spiegato dalla Casa Bianca. Trump vedrà Kim ad Hanoi, in Vietnam, il 27 e 28 febbraio prossimi.(Di sabato 23 febbraio 2019)