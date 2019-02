TEDxYouth@Roma all’Auditorium

romadailynews

(Di sabato 23 febbraio 2019) Idee che meritano di essere diffuse: questa la filosofia delle TED conference. E i dodici ragazzi, tutti under 18, che si sono alternati oggi pomeriggio sul palco deldella Conciliazione di Roma, di idee ne hanno da vendere.Sono arrivati da tutta Italia, selezionati tra centinaia di candidature provenienti da istituti scolastici di II grado, per raccontare L’Alfabeto del Futuro, ognuno con la propria visione della società che verrà e che saranno chiamati ad abitare.Ed eccoli i nostri “visionari” del XXI secolo, che raccontano di un’adolescenza lontana dagli stereotipi che la società vorrebbe cucire loro addosso. Sono ragazzi appassionati, che hanno voglia di impegno e di poter dire la loro in un futuro che si apre incerto ai loro occhi, ma di cui sono determinati a essere protagonisti.Alessandro Andreucci, 16 anni di Roma, con il suo ...