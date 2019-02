scuolainforma

: Scuola, TFA sostegno: Bussetti firma decreto e torna a parlare dei docenti - scuolainforma : Scuola, TFA sostegno: Bussetti firma decreto e torna a parlare dei docenti - Enric0Chessa : Corso sostegno Tfa, 14.224 posti in tutta Italia: più in Calabria che in Lombardia - GisellaPagano : Corso sostegno Tfa, 14.224 posti in tutta Italia: più in Calabria che in Lombardia -

(Di sabato 23 febbraio 2019) In un’intervista rilasciata a ‘Quotidiano Nazionale’, il ministro dell’istruzione, Marcodel ruolo degli insegnanti nellapubblica italiana: il titolare del dicastero di Viale Trastevere è stato duramente criticato, nei giorni scorsi, in merito alle dichiarazioni sulle scuole del Sud.ha parlato dell’argomento ‘inclusione’, sottolineando come laitaliana sia all’avanguardia in questo senso, rispetto a tanti altri Paesi, ‘siamo un’eccellenza’.: ‘Iitaliani sono preziosi’ ‘Sono un uomo die negli anni come provveditore a Milano ho conosciuto tanti insegnanti disposti, con grande generosità, a fare anche più del loro dovere per sostenere tutti gli studenti. Il loro è un compito prezioso’ ha aggiunto il ministro ...