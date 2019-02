Metrò | via Depretis diventerà un imbuto

ilmattino

: @emmelle72 CR7 porta via costantemente due)tre uomini, fa il centravanti titolarissimo della Juve. 8 goal. 4 da mez… - TweetGino : @emmelle72 CR7 porta via costantemente due)tre uomini, fa il centravanti titolarissimo della Juve. 8 goal. 4 da mez… - ATtACcatiAlBus : RT @McDambro: @InfoAtac allucinante: da via Pazzano (Morena) alla metro A Anagnina, c'è l'autobus che passa sulla via e ti porta, da Anagn… - C_Randieri : virginiaraggi 'Ciò che è accaduto ieri in metro a Termini è inaccettabile. Ringrazio la poliziadistato per essere… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Cambia ancora la viabilità per i lavori del. Dimezzata via. Chiusa per quasi due mesi via Marchese Campodisola, che collega via Marina e via De Gasperi a piazza Bovio. Chi proviene dall'...