Guida IPTV | tutte le risposte alle vostre domande!

IPTV su Smart TV : Guida all’installazione : Con l’avvento dei televisori intelligenti, è possibile fare davvero tantissime cose. Ad esempio, quest’oggi vedremo una guida all’installazione dell’ IPTV su Smart TV tramite alcuni passaggi che vi consentiranno di compiere l’intera operazione in maniera molto leggi di più...

Configurare liste IPTV con Kodi : Guida veloce e completa : Kodi è uno dei software media center più interessanti; è open source e in continuo sviluppo. L’applicazione è disponibile per moltissime piattaforme ed è la base di una distro di Linux (OpenELEC) che è diventata famosa soprattutto per la pirateria (con annessi addon) e grazie alle liste IPTV. Una lista IPTV è di fatto un […] Configurare liste IPTV con Kodi: guida veloce e completa