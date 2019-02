Dieta GM | dimagrisci fino a 5 chili in una settimana

Dieta Ongaro - mangia che dimagrisci : ecco come funziona : La Dieta Ongaro si basa sul metodo mangia che dimagrisci. E' una Dieta che promette di farm dimagrire fino a

Dieta Primal - dimagrisci senza rinuciare ai carboidrati : Dopo aver spopolato negli Stati Uniti, la Dieta Primal è arrivata anche in Italia. Si tratta di un regime alimentare che consente di perdere peso senza però rinunciare ai carboidrati. La Dieta Primal è l’erede della Dieta Paleolitica, che nel corso degli anni ha scatenato un acceso dibattito nel mondo scientifico. Questi due programmi alimentari si assomigliano molto, ma la Dieta Paleolitica è molto più salutare e flessibile della sua ...

Dieta del digiuno di sera : dimagrisci 3 chili e dormi meglio : C’è una cosa che accomuna tutte le diete: la leggerezza della cena. Ma ce n’è una che si spinge decisamente oltre, e che la cena proprio non la prevede: è la Dieta del digiuno di sera. La regola? Dopo le 17, nessun cibo solido è ammesso: in questo modo si perdono fino a 3 chili in 15 giorni e si fatica meno a prendere sonno. La Dieta del digiuno di sera, che si consiglia di non seguire per più di due settimane consecutivamente, ...

Dieta contro gli attacchi di fame : dimagrisci tre chili al mese : Il segreto per dimagrire tre chili al mese? Seguire la Dieta contro gli attacchi di fame! Si tratta di un regime alimentare che consente di tornare in forma in breve tempo controllando la fame nervosa. Spesso infatti, anche se seguiamo una Dieta equilibrata e sana, finiamo per ingrassare a causa degli attacchi di fame. Chi li ha provati sa che è impossibile resistere alla voglia di mettere sotto i denti qualcosa e il più delle volte finiamo per ...

La Dieta dei due giorni : come funziona e quanto dimagrisci : La dieta dei due giorni consente di perdere peso senza sforzi, mangiando qualsiasi cosa. Si tratta di un regime alimentare indicato per chi vuole mantenere la propria forma nel tempo, rimanendo in forma per sempre. La dieta è stata messa a punto dalla dottoressa Michelle Harvie e dal professor Tony Howell, prevede 2 giorni di alimentazione restrittiva e 5 giorni in cui si può mangiare qualsiasi cosa, ma rispettando le regole della dieta ...

Dieta Fast : dimagrisci 10 kg in 2 mesi : La Dieta Fast consente di perdere sino a 10 kg in 2 mesi, mangiando tutto ciò che ci piace di più. Questa Dieta, divenuta popolare in Gran Bretagna, è stata creata da Michael Mosley, esperto di medicina della Bbc, in collaborazione con la giornalista Mimi Spencer. Il regime dimagrante è stato sviluppato e testato grazie all’esperienza diretta di Mosley che nel 2012 realizzò un documentario per raccontare gli effetti del digiuno e della ...

Dieta del pesce di gennaio : dimagrisci 3 kg in 4 giorni : La Dieta del pesce di gennaio può far dimagrire fino a 3 chili in quattro giorni. dimagrisci con l'esempio del menù completo dei quattro giorni.

Dieta del pesce : dimagrisci 5 chili in un mese : Dimagrire è semplice e gustoso con la Dieta del pesce. Si tratta di un regime dimagrante che consente di perdere sino a 5 kg in un mese, con risultati stupefacenti. Il pesce è un alimento fondamentale per il nostro benessere che dovremmo consumare spesso, è infatti una fonte importante di proteine nobili, essenziali per la salute. Esse hanno il compito di regolare la produzione degli ormoni, la rigenerazione delle cellule, ma soprattutto il ...

Dieta 4+1 : come funziona e quanto dimagrisci : Si chiama Dieta 4+1, il regime dimagrante ideato da Rosanna Lambertucci, che ha come obiettivo quello di depurare l’organismo e favorire una perdita di peso costante. Secondo l’esperta di benessere molto spesso le diete falliscono perché non le affrontiamo nel modo giusto. Se il nostro organismo non è depurato gli organi sono affaticati. La soluzione è eliminare le tossine in eccesso attraverso un programma detox che garantisce anche ...