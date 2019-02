Una corsa contro il tempo e un mistero da svelare nel nuovo video gameplay di The

Israele in corsa per la LUna : successo per il lancio di “Bereshit” - Una missione di privati : Un Falcon 9 di SpaceX è decollato con successo da Cape Canaveral in Florida con il lander Lunare Bereshit, realizzato dall’israeliana SpaceIL: si tratta della prima missione israeliana e della prima missione privata sulla Luna. Se la missione dovesse proseguire come da programma, Israele sarà la quarta nazione a realizzare un touchdown controllato sulla superficie Lunare: l’alLunaggio è previsto l’11 aprile. Anche ...

Israele in corsa per la LUna : domani il lancio di “Bereshit” - Una missione di privati : Israele pronta a raggiungere la Luna, con la prima missione destinata a portare sul suolo del nostro satellite il primo veicolo di un’azienda privata. In programma domani il lancio di “Bereshit” dalla base di Cape Canaveral con un razzo Falcon 9 dell’azienda SpaceX di Elon Musk: il rover è stato costruito dalla SpaceIL, un’organizzazione no-profit israeliana che ha raccolto 100 milioni di dollari grazie a ...

Giro d’Italia 2020 : la base dell’Aeronautica Militare di Rivolto sarà la partenza di Una delle tappe della prossima Corsa Rosa : Si lavora e anche tanto, guardando al Giro d’Italia 2020. Gli organizzatori, con doveroso anticipo, stanno già pensando a come strutturare la Corsa Rosa dell’anno prossimo. Oltre alla presenza della Sicilia, che potrebbe annoverare anche più di una stage, la partenza di una delle tappe del Giro sarà a Rivolto. E’ stato infatti ufficializzato attraverso una conferenza stampa l’accordo per far sì che il Giro possa rendere omaggio ...

La LUna protagonista di Una nuova “corsa allo spazio” : l’Italia potrebbe essere in prima fila : “E’ importante tornare sulla Luna il più velocemente possibile. Stavolta, andiamo per rimanerci. Stavolta non andremo per piantare bandiere, lasciare impronte e tornarcene a casa senza andare lì per altri 50 anni“: lo ha dichiarato l’amministratore della NASA Jim Bridenstine, annunciando il progetto dell’Agenzia, a pochi mesi dal 50° anniversario dell’alLunaggio dell’Apollo 11, avvenuto il 20 luglio ...

Ippica - vince Una corsa a 78 anni. "Smettere? Non ci penso proprio" : Montecatini Terme. 15 febbraio 2019 - Manlio Capanna vince ancora. Martedì scorso all'ippodromo del Visarno il driver romano ma toscano di adozione ha dato l'ennesima lezione di guida ai colleghi ...

Guido Meda : 'Sogno Una folle corsa con Valentino Rossi e i suoi rivali più forti' : In attesa di vedere la MotoGp trasformarsi in Motorball e sentire le tue telecronache anche in quello sport, ti ringrazio. A te e, soprattutto, non perdete Alita. Vale il prezzo del biglietto! LA ...

BUFFON : 'VOGLIO CONTINUARE A DIVERTIRMI'/ Psg corsaro a Manchester : 'Una rivincita' : Gigi BUFFON esulta dopo Manchester United-Psg: 'Una rivincita dopo quanto successo nel 2003'. Sul futuro: 'Rinnovo non è un problema'

Ferrari F40 LM : la leggendaria versione da corsa venduta ad Una cifra da capogiro [FOTO] : La Casa d’aste RM Sotheby’s ha venduto ad una cifra record il prezioso esemplare da competizione della F40 Il mercato delle auto storiche e da collezione sembra non conoscere crisi come sottolinea l’ultima asta organizzata da RM Sotheby’s che ha avuto come protagoniste alcune preziosissime ed esotiche vetture. Il pezzo forte dell’asta è stato certamente la Ferrari F40 trasformata da René Herzog in versione LM, in grado di ...

Opel - Una settimana con la Corsa GSi - Day 4 : Il Diario di bordo di questa settimana ha come protagonista la Opel Corsa GSi, la più piccola delle sportive di Rüsselsheim. Si tratta del secondo modello, dopo la Insignia, a riprendere la storica denominazione GSi, acronimo di Grand Sport Injection, riservata alle versioni più sportive della gamma Opel, prima dell'introduzione, nel 1999, della sigla Opc (Opel Performance Center). Presentata trent'anni dopo la prima Corsa GSi (1988), la nuova ...

Opel - Una settimana con la Corsa GSi - Day 3 : Il Diario di bordo di questa settimana ha come protagonista la Opel Corsa GSi, la più piccola delle sportive di Rüsselsheim. Si tratta del secondo modello, dopo la Insignia, a riprendere la storica denominazione GSi, acronimo di Grand Sport Injection, riservata alle versioni più sportive della gamma Opel, prima dell'introduzione, nel 1999, della sigla Opc (Opel Performance Center). Presentata trent'anni dopo la prima Corsa GSi (1988), la nuova ...

Opel - Una settimana con la Corsa GSi - Day 2 : Il Diario di bordo di questa settimana ha come protagonista la Opel Corsa GSi, la più piccola delle sportive di Rüsselsheim. Si tratta del secondo modello, dopo la Insignia, a riprendere la storica denominazione GSi, acronimo di Grand Sport Injection, riservata alle versioni più sportive della gamma Opel, prima dell'introduzione, nel 1999, della sigla Opc (Opel Performance Center). Presentata trent'anni dopo la prima Corsa GSi (1988), la nuova ...

Inter imbarazzante - adesso anche il quarto posto può diventare Una chimera : corsa bellissima per la Champions mentre la Juventus scricchiola : Con i posticipi Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta si conclude la 22^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Partiamo dalla capolista, la Juventus è in grossa difficoltà ed incredibilmente deve fare i conti con problemi di rosa. Nell’anticipo del sabato è arrivato solo un pareggio nella partita contro il Parma, solo un grande Cristiano Ronaldo ha evitato la ...

Opel - Una settimana con la Corsa GSi - Day 1 : Il Diario di Bordo di questa settimana ha come protagonista la Opel Corsa GSi, la più piccola delle sportive di Rüsselsheim. Si tratta del secondo modello, dopo la Insignia, a riprendere la storica denominazione GSi, acronimo di Grand Sport Injection, riservata alle versioni più sportive della gamma Opel, prima dell'introduzione, nel 1999, della sigla Opc (Opel Performance Center). Presentata trent'anni dopo la prima Corsa GSi (1988), la nuova ...

Incidente all'incrocio a Seregno : soccorsa anche Una bambina : Scontro a un incrocio nel pomeriggio di domenica a Seregno, tra le vie Fermi e Pacini. Quattro persone soccorse, tra cui una bambina di 4 anni, nessun ferito grave. È rimasta coinvolta anche una ...