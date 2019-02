Surface Go : il nuovo aggiornamento firmware corregge un bug della penna : Microsoft ha iniziato la distribuzione di un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Go correggendo un bug piuttosto diffuso della penna touch e migliorando il supporto alla modalità S di Windows 10. Changelog Surface Pen firmware Update – System devices 3.0.10.1: corretto un problema software che causava il malfunzionamento occasionale del tasto superiore della Surface Pen in seguito all’upgrade ad October 2018 Update. Surface UEFI – ...

Surface Andromeda : un nuovo brevetto mostra un “terzo schermo” : Il settore dei dispositivi pieghevoli sta diventando, di settimana in settimana, un argomento più chiacchierato e cliccato in rete. Con Samsung e Xiaomi che hanno già mostrato al mondo intero alcuni prototipi di dispositivi pieghevoli, anche Microsoft sembra voler dire la sua con il tanto vociferato Surface Andromeda. Nel corso dell’ultimo anno i brevetti riguardanti Surface Andromeda sono stati molteplici, ma a differenza di quanto visto ...

Surface Pro 4 : disponibile nuovo aggiornamento firmware : Vi segnaliamo che Microsoft ha, poche ore fa, rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Pro 4 introducendo miglioramenti generali alla stabilità del sistema. Changelog Surface ME – firmware 11.8.56.3522 improves system stability. Surface Touch – firmware 107.0.106.3 and 107.3.106.6 improve system stability. Surface UEFI – firmware 108.2405.769.0 improves system stability. Intel® iCLS Client 1.49.213.1 improves system ...

Rilasciato nuovo aggiornamento firmware per Surface Go LTE e Surface Laptop 2 : Microsoft ha Rilasciato di recente un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Laptop 2 e la versione LTE Advanced del Surface Go introducendo svariati miglioramenti. Vale la pena sottolineare che, tra le correzioni di bug, troviamo il fix del malfunzionamento occasionale riguardante il tasto della Surface Pen che interessava alcuni utenti dopo l’aggiornamento di Windows 10 ad October 2018 Update. Changelog Surface Go LTE Surface Pen ...

Surface Janus : spunta il nome in codice di un nuovo device a doppio schermo by Microsoft : Le novità che Microsoft, secondo le indiscrezioni, presenterà tra il 2019 e il 2020 potrebbero davvero rivoluzionare la famiglia Surface come la conosciamo oggi e, di conseguenza, anche l’intero mercato PC. Ad oggi conosciamo i nomi in codice di due dispositivi molto importanti il cui lancio sarà accompagnato da Windows Core OS e relativa shell universale: ci riferiamo ovviamente ad Andromeda e Centaurus. Entrambe le denominazioni si ...

Surface Laptop : disponibile nuovo aggiornamento firmware : E’ da pochissimo disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware relativo al mese di gennaio 2019 per i possessori di Surface Laptop e Surface Laptop 2. Ecco le novità relative a Surface Laptop: Intel(R) HD Graphics 620 24.20.100.6293 – Improves system stability. Intel(R) Smart Sound Technology (Intel® SST) OED 9.21.00.3755 – Improves Audio in Pandora application. Detection Verification 01.00.120.00 – Enables Intel SST detection ...

Microsoft : nuovo accordo per Surface Go : Una partnership, instaurata tra Microsoft e la LSAC (Law School Admission Council), comporterà l’utilizzo del Surface Go durante gli esami di luglio 2019. Partnership Uno dei punti di forza di Microsoft, nella diffusione delle proprie tecnologie, risiede nella costante ricerca di partner commerciali. Con un accordo, da poco annunciato dal Colosso di Redmond, il Surface Go verrà presto utilizzato dalla LSAC per i propri esami. I dispositivi presi ...