In Activision avete dirigenti che guadagnano stipendi a sette zeri e licenziate 800

eurogamer

: @Activision è possibile che uno compra 70€ di gioco e questo non funziona avete rotto il cazzo - probichristian : @Activision è possibile che uno compra 70€ di gioco e questo non funziona avete rotto il cazzo -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Dei licenziamenti di massa diBlizzard abbiamo ampiamente parlato su queste pagine anche in un articolo che cerca di analizzare le pratiche dei grandi colossi dell'industria e i fenomeni come il shadow firing.La questione però si arricchisce anche di una dura critica proveniente da una persona che nell'industria videoludica ci lavora. Jack M-S, come segnalato dal nostro Stefano Silvestri, è un environment artist di Rockstar Games che ha sostanzialmente pubblicato una lettera/annuncio in cui critica apertamente i vertici die in cui invita i licenziati a inviare i propri curriculum a Rockstar Games.Ecco il messaggio in questione:Leggi altro...