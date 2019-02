Etro | tocco vittoriano e accenti indie

ilfogliettone

(Di venerdì 22 febbraio 2019) SplendoreBritish e. Cosi', dopo aver festeggiato 50 anni nel 2018, interpreta la collezione per l'autunno/inverno 2019/20, oggi in passerella in una nuova location, i chiostri del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Per sottolineante il Dna del brand, Veronicasceglie di portare in passerella donne di tutte le eta', modelle e icone di stile come Edie Campbell, Alek Wek, Farida Khelfa, Jacquetta Wheeler, Lisa Winkler, Tasha Tilberg e Tatiana Patitz.E poi anche Violetta Sanchez e Guinevere Van Seenus, Delfine Baafort, Adut Akech Bior, Fran Summers, Rebecca Laird e Gemma Ward. Cosi' Veronicarivoluziona l'heritage aristocratico del marchio, con un mix & match vivace, al ritmo delle note di London Calling e Train in Vain dei The Clash che si alternano con arie del Trovatore e del Nabucco di Giuseppe Verdi. Ecco che con questo ...