Close | «Sono realizzata Ma ai rapporti personali ho chiesto moltissimo»

corriere

: @byeongkwannnn Mi sono vista un video e c'erano anche le sue fancams e ce ne era una che praticamente era un close… - cavstairs : @byeongkwannnn Mi sono vista un video e c'erano anche le sue fancams e ce ne era una che praticamente era un close… - mychemicaltess : comunque!!!!! i was ???? this close giURO sono stata blessata soprattutto quando tyler su trees ci ha bagnati con l’a… - taellurian : Spero non sia [REDACTED] perché sono this ???? close a mandare tutto a fanculo perché tbh mi merito di meglio -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) LOS ANGELES Spiritosa e ironica sulle sue sette nomination agli Oscar, Glenn, alla vigilia dei 72 anni , li compirà a marzo, dice che «l'età è chic» e che non è affatto in ansia per gli Academy ...