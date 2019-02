Alessandro Preziosi | figli | fidanzata e carriera Chi è l’attore

Alessandro Preziosi in tv con Non mentire e rivela : ‘Per Elisa di Rivombrosa dissi di saper andare a cavallo’ : “Per Elisa di Rivombrosa dissi che sapevo andare a cavallo e non era vero“: lo rivela Alessandro Preziosi, attualmente sugli schermi di Canale 5 con la fiction con Greta Scarano Non mentire che, per usare le sue stesse parole, “È un’indagine sulla capacità dell’essere umano di dire la verità e credo che il dubbio più grande nasca da come ognuno di noi vede la realtà” (QUI tutto su trama e cast della fiction). ...

Non mentire : Alessandro Preziosi fa una confessione inaspettata : Alessandro Preziosi in Non mentire: la sua bugia più grande Alessandro Preziosi è il protagonista maschile di Non mentire, la fiction di Canale5 che ha debuttato domenica scorsa riscuotendo un buon successo. E’ un thriller psicologico in cui è difficile capire chi mente tra Andrea, il personaggio interpretato da Preziosi, e Laura alias Greta Scarano. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore napoletano ha ...

Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su Canale 5 – Puntate - trame - anticipazioni. : Nella domenica sera di Canale5 c’è la nuova serie “Non Mentire” che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction, prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli , vanta nel cast anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. Non Mentire | La Serie La […] L'articolo Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su ...

'Una persona equilibrata non arriva alla violenza' - Alessandro Preziosi a Elle.it in difesa delle donne : L'ultima persona al mondo sospettabile di stupro. Invece è proprio questa l'accusa mossagli da Laura , Greta Scarano , . Chi dei due sta mentendo?

