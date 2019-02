Mondiali Combinata Nordica – Gli azzurri per la Gundersen d’apertura di domani

Combinata nordica - Mondiali 2019 : i quattro azzurri per la Gundersen dal trampolino grande - c’è ovviamente Pittin : Si comincia: scatta oggi il Mondiale di sci nordico, con la sprint di sci di fondo, in quel di Seefeld (Austria). Per quanto riguarda la Combinata nordica il programma scatterà invece domani: venerdì 22 febbraio alle ore 10.30 il salto dall’HS130 per la Gundersen dal trampolino grande. A seguire, alle ore 16.15, ovviamente la prova di fondo sui 10 chilometri. È stato ufficializzato oggi il quartetto dell’Italia che prenderà parte ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : medaglie lontane per l’Italia - obiettivo top10 per Alessandro Pittin : Per l’Italia conquistare una medaglia ai Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria) è più un sogno che una possibilità concreta. In questa stagione infatti nessun azzurro è ancora riuscito a salire sul podio in Coppa del Mondo e sulla carta sarà difficile che questo trend si inverta proprio nella rassegna iridata. L’atleta di punta della nostra Nazionale sarà Alessandro Pittin, che potrà ambire ad un piazzamento nella top10. Il 28enne ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Si punta su Alessandro Pittin : Cinque azzurri andranno a caccia delle medaglie ai Mondiali 2019 di Combinata nordica, che inizieranno venerdì a Seefeld (Austria). In questa stagione l’Italia non è ancora riuscita a salire sul podio in Coppa del Mondo e la speranza è che i nostri portacolori trovino il grande acuto in questa rassegna iridata, anche se non sarà facile, visto il livello degli avversari. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio gli azzurri in gara con l’analisi ai ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Questo fine settimana inizieranno a Seefeld (Austria) i Mondiali 2019 di Combinata nordica. Questa rassegna iridata si aprirà venerdì 22 febbraio con la prima Gundersen, con salto dal trampolino HS130 di Innsbruck e poi 10 km di fondo nella Cross-Country Arena. Domenica 24 si svolgerà nella stesse location la Team Sprint. Giovedì 28 si passerà invece al trampolino HS109 di Seefeld, dove si terrà la seconda Gundersen, mentre sabato 2 marzo il ...

Sci alpino - la combinata alpina non viene abolita (per ora…). Ai Mondiali 2021 anche il parallelo : Ad Are, sede dei Mondiali di sci alpino, si è svolto per l’occasione anche il Consiglio della FIS, che doveva stabilire gli argomenti da trattare nel corso nella prossima riunione a maggio a Dubrovnik, in Croazia. Molto attesa la discussione che verteva attorno alla sostituzione della combinata alpina con il parallelo. Una decisione definitiva però verrà presa soltanto nel prossimo mese di novembre e dunque, alla luce di quanto accaduto, a ...

Combinata nordica - i convocati dell’Italia per i Mondiali di Seefeld. saranno cinque gli azzurri in gara in Austria : Dal 19 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico. A Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e Combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Il direttore tecnico della Nazionale italiana di Combinata nordica, Federico Rigoni, ha diramato l’elenco degli azzurri convocati per la rassegna iridata. Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati: BUZZI ...

Combinata Nordica - Mondiali 2019 : cinque azzurri a Seefeld per la rassegna iridita. Alessandro Pittin e Samuel Costa le punte : Nella giornata di oggi il direttore tecnico Federico Rigoni ha comunicato la composizione della squadra azzurra che gareggerà a Seefeld, in Austria, in occasione dei Mondiali di Combinata Nordica 2019. La rassegna iridata si svolgerà dal 19 febbraio al 3 marzo e assegnerà quattro titoli: due individuali e due a squadre. Alessandro Pittin e Samuel Costa saranno le punte di diamante della Nazionale italiana e proveranno a far saltare il banco, ...

Mondiali Combinata nordica - gli azzurri convocati per l’evento iridato : In cinque ai Mondiali per due gare individuali e due a squadre: Italia a Seefeld con Buzzi, Costa, Kostner, Pittin e Runggaldier Con la delibera numero 75 del 12 febbraio 2019, il Presidente Flavio Roda, valutata la proposta del direttore tecnico Federico Rigoni relativa agli atleti che secondo i criteri di selezione hanno conquistato la convocazione, ha annunciato l’elenco degli azzurri che parteciperanno ai Mondiali di combinata ...

Mondiali Sci 2019 – Mikaela Shiffrin ammette : “saltare la combinata è stata una decisione giusta” : La sciatrice americana ha ammesso come sia stata una scelta saggia quella di non prendere parte alla combinata iridata di Are “Saltare la combinata è stata la giusta decisione, sarò più fresca per il gigante di giovedì a lo slalom di sabato”. La statunitense Mikaela Shiffrin risponde così alle, seppur velate, critiche dei connazionali Lindsey Vonn e Bode Miller sulla scelta di rinunciare alla combinata alpina dei Mondiali di ...

Sci - Mondiali Combinata : Pinturault d'oro. Pais nono : "Colpa della Fis" : E' Alexis Pinturault il re dell'ultima combinata dei Mondiali. Sotto la neve svedese di Are, il 27enne francese risale dal 24° posto della discesa fino alla medaglia d'oro, precedendo lo sloveno ...

Mondiali sci alpino - oro Pinturault in combinata : 4° Tonetti. Paris 9° e polemico : Niente da fare per Dominik Paris e gli altri specialisti della velocità. Alexis Pinturault recupera 23 posizioni in slalom e conquista l'oro nella combinata al Mondiale di sci alpino di Are. Il ...

Mondiali Sci 2019 – Le parole degli azzurri dopo la combinata di Are : Tonetti, Paris e Innerhofer commentano la combinata dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are E’ Riccardo Tonetti il migliore italiano della combinata dei Mondiali di sci alpino 2019 in corso ad Are. Lo sciatore italiano ha chiuso la sua gara appena fuori dal podio, mentre non possono ritenersi troppo soddisfatti i suoi connazionali Paris ed Innerhofer: il primo ha chiuso al nono posto, mentre il secondo non è riuscito a portare a ...

DIRETTA COMBINATA ARE / Mondiali sci 2019 : Pinturault campione del Mondo - Tonetti ottimo quarto con rimpianti : DIRETTA COMBINATA Are, Mondiali sci 2019: risultato, Alexis Pinturault campione del Mondo su Hadalin e Schwarz. quarto posto per Riccardo Tonetti.