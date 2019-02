Il Ronaldo abbandonato si aggrappa alla manita

ilgiornale

: @Anna_1897 @juventusfc Io raramente ho parlato dell'allenatore, però stasera qualche domanda me la son fatta. Squad… - GiuseppeGp86g : @Anna_1897 @juventusfc Io raramente ho parlato dell'allenatore, però stasera qualche domanda me la son fatta. Squad… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) La punizione numero 43 dell'anno bianconero, Cristianola tira forte e bene, sebbene sia molto lontano dporta di Jan Oblak. Però la conclusione è centrale e il portiere sloveno respinge. Il 2 maggio 2017 giurò, dopo averla subita, che non avrebbe mai più concesso una tripletta al fenomeno portoghese che, con quell'impresa, portò il Real Madridfinale di Cardiff. È l'unica parata del primo tempo acceso, intenso, difficile. Ritornerà a farsi vivo al 90'. I tifosi beccano il grande nemico, quello che ha segnato 22 reti ai Colchoneros. Non è la vittima preferita, dei nove anni in Spagna, a Getafe e Siviglia ne ha infilate di più. Però li ha battuti tre volte sulla strada della Champions League, due volte in finale (2014, 2016) e una, quella della tripletta in semifinale (2017).I campioni hanno bisogno delle squadre. La Juventus del Wanda Metropolitano è impacciata, ...