Diciotti - 41 immigrati chiedono i danni a Matteo Salvini : 'Ci ha tolto la libertà' : Adesso gli immigrati della Diciotti avrebbero deciso di chiedere i danni a Matteo Salvini . Un ricorso d'urgenza per ottenere il risarcimento dei danni per privazione della libertà personale . È ...

Nave Diciotti - 41 immigrati chiedono i danni a Salvini : Roma, 21 feb., askanews, - Un ricorso d'urgenza per chiedere il risarcimento dei danni per privazione della libertà personale. È quello che uno studio legale ha presentato al tribunale civile di Roma, ...

Sea Watch - Diciotti e immigrati - Matteo Salvini : "Ecco cosa dicono i rifugiati". Il video choc : "Questo i tigì non ve lo mostreranno", scrive Matteo Salvini sul suo profilo Twitter pubblicando un video girato nel centro immigrati di Castelnuovo di porto. "In tanti sono contenti di andare via, freddo, cibo no buono", sottolinea il ministro dell'Interno. E ironizza: "Dedicato a chi diceva Salvin