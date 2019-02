Conte in Senato | «Non è necessaria alcuna “manovra” correttiva»

Giuseppe Conte in Senato : "Escludo una manovra correttiva" : "Non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esclude di dover intervenire in corso d'anno per riportare i conti pubblici sul sentiero condiviso con l'Europa.Conte ha rivendicato la linea di politica economica del Governo che "stiamo portando avanti con determinazione" e nell'Aula del Senato, nel corso del question time, sottolinea che "non intendiamo farci dettare l'agenda" da voci e ipotesi ...

Diciotti - gli atti ai pm anche su Conte e Di Maio. Senatori M5S : su Salvini non può decidere la rete : Un nuovo caso rischia di prolungare le agonie dei due soci di governo, alle prese con la vicenda Diciotti. Matteo Salvini è ancora in attesa del verdetto che la giunta per le immunità del Senato pronuncerà martedì, ma la procura di Catania già si prepara ad aprire un nuovo fascicolo sulla Diciotti, che riguarderà le posizioni del presidente del C...

Momenti di tensione a Roma per il senatore Pillon Contestato da attiviste : Roma, 31 gen., askanews, - Momenti di tensione, a Roma, per il senatore leghista Simone Pillon, primo firmatario del disegno di legge sulle 'norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto ...

Diciotti - Salvini : “Mi aspetto il voto del M5s? No - dell’intero Senato. Apprezzo le parole di Conte ma non le ho chieste io” : Dice di aspettarsi non solo il voto del Movimento 5 stelle ma anche “dell’intero Senato”. Le parole di Giuseppe Conte? Non le ha richieste lui, anche se l’intervento gli fa piacere. Matteo Salvini interviene alla Camera per il question time ma le sue dichiarazioni non possono che essere rivolte a Palazzo Madama, dove in mattinata si è riunita per la prima volta la giunta per le Immunità. L’organo parlamentare ...

"La Lega fa miseramente campagna elettorale - ma la Tav non si farà" - il senatore M5s Alberto Airola Contesta la piazza di Torino : La Lega in piazza con sì Tav? "Liberi di andare, il risultato non cambia: non si farà. Lo so". Il senatore M5s Alberto Airola, torinese, no-Tav per eccellenza, non lascia grandi spazi alla mediazione: "La loro è solo misera campagna elettorale. Sta di fatto che l'Alta velocità Torino-Lione ha spaccato il governo gialloverde, con i 5Stelle che vogliono fermare la grande opera e i parlamentari leghisti che invece ...

Carige : 25 senatori Pd a Conte - come ha votato ieri in Cdm? : "Il presidente del Consiglio ieri era in Consiglio dei Ministri? Si è allontanato prima della decisione sulla banca Carige? Esiste un evidente conflitto di interesse tra il giro stretto delle amicizie professionali di Conte e i provvedimenti del governo?". Lo chiedono 25 senatori Pd, in una interrogazione urgente rivolta allo stesso premier Conte, a prima firma di Simona Malpezzi e Dario Parrini e sottoscritta dai ...

I dati di un Parlamento svuotato : con il Governo Conte - Camera e Senato sempre più inutili e poca trasparenza legislativa : Una "appropriazione indebita" del potere legislativo a discapito del Parlamento, sempre più svuotato della sua funzione nell'architettura istituzionale. Pochi numeri per capire: due terzi delle leggi approvate nei primi sei mesi del Governo Conte sono conversioni di decreti legge; una quantità di emendamenti di natura parlamentare approvati inferiore di quasi tre volte rispetto al primo semestre della precedente legislatura; il 94% ...

Conte spiega perché in Senato non c'è stato tempo di discutere la manovra : Roma, 24 dic., askanews, - I tempi di discussione strettissimi al Senato per la manovra sono stati dovuti al 'negoziato con Bruxelles, davvero molto complesso, le tempistiche' ma non c'era 'nessuna ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : 'Moscovici - vieni in Senato a spiegarci' : Che si tratti del premier Giuseppe Conte ? Del ministro dell'Economia Giovani Tria? O di quello 'ombra' ravveduto sulla via dell'Unione europea, Paolo Savona ? No, peggio. Molto peggio. Il ...

Giuseppe Conte : 'Manovra in zona Cesarini'. 'Badoglio - miserevole fallimento' : il senatore che lo asfalta : 'Siamo in zona Cesarini'. Il premier Giuseppe Conte commenta con imbarazzata ironia l'imprevisto stop in Senato sul maxi-emendamento alla Manovra . Doveva essere approvato entro venerdì notte, ma è ...

Manovra - il maxiemendamento in ritardo : Conte si scusa col Senato - Salvini : sabato Manovra in Aula : E' ripresa la discussione generale sulla Manovra in Aula al Senato ma del maxiemendamento promesso dal governo non c'è traccia. Intervenuto anche il premier Conte: "Siamo al rush finale, spiace aver ...

Manovra - Conte : lavoriamo a maxiemendamento - domani l’ok del Senato : Governo ancora al lavoro sul maxiemendamento al Ddl bilancio, che avrebbe dovuto essere depositato in Aula al Senato alle 16 ma che, secondo il Governo, arriverà all’attenzione...

Manovra - la critica del senatore M5S a Conte : "Non dovevamo fermare il precariato?" : Il barese Lello Ciampolillo su Facebook mette in discussione la scelta del governo gialloverde che bloccherebbe le assunzioni per il 2019 nell'Università

Manovra - Conte al Senato 'Con Ue negoziato politico - nessun arretramento'. Di Maio e Salvini lo lasciano solo : Economia Manovra, ok Ue all'Italia: stop alla procedura di infrazione. Dombrovskis: "Restiamo vigili"