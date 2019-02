Catania | arrestato per estorsione Alfio Napoli | nipote del boss ‘Jimmy’ Miano

Catania - latitante come Tarzan : usava una corda fissata a un albero per raggiungere il covo. Arrestato : usava, come Tarzan, una corda fissata a un albero per entrare nel suo ‘covo‘: una piccola casa in pietra lavica abbandonata nascosta da una fitta vegetazione nella zona della Timpa di Acireale. Ma la tecnica utilizzata da un 50enne ricercato per scontare una condanna a 8 anni per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia non è servita a impedire ai carabinieri della locale compagnia di arrestare il latitante. ...