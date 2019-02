The Liar Princess and the Blind Prince: Recensione e Gameplay Trailer

gamerbrain

: @the__liar Ahahhhh - Ricardomfmigue1 : @the__liar Ahahhhh - fsoccolini : RT @Meniacmedia: Avete sentito parlare di The Liar Princess and the Blind Prince ? Bene, ecco a voi la nostra recensione. -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Sviluppato e distribuito da Nippon Ichi Software la scorsa estate in Giappone su PSVita e Switch, Theand theè arrivato anche in Occidente, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraTheand theTheand theci trasporta in una fiaba videoludica, la quale narra la storia di un principe reso cieco da una lupa, che pentendosi di aver privato il giovane della vista, decide di ricorrere all’aiuto di una strega per assumere sembianze umane e guidare il principe mano per mano nel bosco fino all’abitazione della fattucchiera, allo scopo di fargli recuperare la vista.Se dovessimo collocare il gioco in una categoria lo etichetteremmo come un platform visual novel, dove nei panni della lupa in grado di assumere sembianze umane, dovremo guidare il ...