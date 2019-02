SFondatore Grillo piccona il M5s nelle sue ore più difficili

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Basta aggiungere una consonante all'appellativo di cui si fregia, ed ecco che il fondatore diventa lo. Nella sua due giorni romana Beppenon si esime dal togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Che arriva come lanciato da una fionda sulla testa di Luigi Di Maio. "Secondo me con Luigi bisogna avere un po' di pazienza, ha 32 anni e ha ministeri impegnativi", spiega il comico, atteso in serata a Roma per il bis del suo spettacolo, Insomnia. La palla viene colta al balzo da uno dei parlamentari dissidenti. Che scoppia a ridere e commenta tagliente: "Come con gli studenti".E in effetti le parole ditagliano come una lama l'aria pesante che si respira in casa 5 stelle dopo il voto contrario all'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. Una situazione confusa e affatto risolta. "Quasi il 90% del gruppo sta con Di Maio", spiega un esponente di governo. ...