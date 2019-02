Rakitic all' Inter | il colpo a centrocampo di Marotta sarebbe più vicino

Inter : il Barça apre alla trattativa per Rakitic ma potrebbe chiedere Skriniar (RUMORS) : E' Ivan Rakitic il nome che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista croato vuole lasciare il Barcellona e su di lui si susseguono le voci che vogliono l'Inter in pole position per cercare di accaparrarselo la prossima estate. I nerazzurri, infatti, cercheranno un rinforzo in mezzo al campo, dato che ad agosto è andato a vuoto il tentativo per Luka Modric che alla fine è rimasto al Real Madrid. E' quello il ...