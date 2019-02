Lega | Salvini | Credo nella squadra Da soli non potremmo governare

Salvini : dopo voto Ue nessun gruppo unico M5S-Lega. Manovra bis esclusa : ... Vincenzo Boccia, ha poi promesso il vicepremier, che non può ignorare i segnali preoccupanti per l'andamento dell'economia italiana che arrivano da più parti, da ultimo il crollo degli ordinativi ...

Europee - gruppo unico 5S-Lega? Salvini : "No - abbiamo già alleati" : Dopo le prossime elezioni Europee sono possibili "nuovi equilibri sorprendenti", la Lega "sarà il partito più forte, in grado di aggregare attorno a sé un fortissimo gruppo eurocritico", anche con il M5S. Lo dice il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi Segui su affaritaliani.it

La Bari che vota Lega a tavola con Salvini : 350 manager e prof pagano 80 euro per gustare ricci e burrata con il ministro : Al centro della sala frutti di mare e ricci accompagnati dal pane di Altamura. E' l'accoglienza riservata ai circa 350 partecipanti alla cena di sostegno alla Lega alla presenza del ministro dell'Interno: ecco chi c'era

Diciotti - Salvini : “Orgoglioso del governo Lega-M5s. Se pensano di mettermi paura con i processi sbagliano” : “Siamo una squadra, al governo c’è una squadra non ci sono dei singoli. Ringrazio per la fiducia la squadra”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva se il voto degli iscritti del Movimento 5 stelle contrario all’autorizzazione a procedere nei suoi confronti sulla vicenda Diciotti fosse un segnale di coesione nella maggioranza. L'articolo Diciotti, Salvini: “Orgoglioso del ...

Autonomia - i vescovi contro la Lega e Matteo Salvini : come boicottano il Nord : Dopo i fanti, entrano i campo i santi, a cercare di fermare l' iter per l' autonoma di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il Messaggero, quotidiano romano che da settimane conduce una campagna stampa contro il decentramento dei poteri, ha intervistato ieri il presidente della Commissione della Con

La luna piena della Lega : con la crisi di Pd e M5S Salvini fa il pieno di voti : "Le battaglie politiche le voglio vincere con le idee, non festeggerò mai l'arresto dei genitori di un mio avversario politico". Matteo Salvini, da Alghero, commenta la notizia delle misure cautelari spiccate nei confronti dei genitori di Matteo Renzi.Eppure, nonostante per il vicepremier e ministro dell"Interno non ci sia nulla da gioire, la nuova tegola che si è abbattuta sul Partito Democratico, secondo gli esperti, è destinata a far ...

Ansia per Salvini da 'guerra del latte'. Il leader della Lega in tour elettorale senza accordo sul prezzo : In tour elettorale in Sardegna senza accordo sul prezzo del latte e con un bersaglio solo: il Pd. Matteo Salvini viene marcato a uomo dai pastori. In mattinata lo raggiungono nella piazza di Ozieri quando ha appena terminato il comizio elettorale e nel pomeriggio li incontra in Prefettura a Sassari. Del voto online degli M5s sul caso Diciotti, che deciderà se autorizzare o meno il processo, il leader leghista non sembra occuparsi.Gli ...

Sassari - contestatori interrompono Salvini : “Fascista - fascista”. Il leader della Lega : “Figli di papà - sfigati” : Durante il tour elettorale in vista delle elezioni regionali in Sardegna, previste domenica 24 febbraio, Matteo Salvini è stato fischiato a Ozieri, in provincia di Sassari, e poi nel capoluogo. Mentre parlava dal palco, il leader della Lega è stato interrotto diverse volte da fischi e grida. Poi, a un certo punto, da un coro: “Fascista, fascista“. Il ministro dell’Interno ha replicato: “Se le contestazioni vengono da ...

Matteo Salvini - il sardo Christian Solinas è l'uomo del trionfo della Lega : «Fortza Paris!». L' urlo di guerra dei "sassarini" - quell'«avanti insieme! pronunciato quando venivano fuori dalle trincee per offrire il petto al piombo nemico» - per Christian Solinas incarna decisamente qualcosa di più del motto identitario di una fondamentale campagna elettorale per la sua terr

La domenica del ministro Salvini tra La Maddalena e Santa Teresa : "Più colLegamenti e sanità" : Il vicepremier Salvini in Gallura. La notizia dell'arrivo del vicepremier Matteo Salvini a Santa Teresa ha richiamato un folto gruppo di militanti e simpatizzanti. Qualcuno ha portato anche un ...

Autonomia - Luca Zaia avverte Lega e M5s. 'Se non passa una ecatombe politica. Credo che Salvini e Di Maio...' : 'Non approvare l' Autonomia sarebbe una ecatombe istituzionale e politica'. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia . 'Lancio la mia sfida: si approvi l'accordo con il Veneto e lo si proponga a tutte le Regioni. ...

Matteo Salvini lancia Andrea Crippa; giovane e rampante - le mani sulla Lega del futuro : Una nuova onda verde nella Lega. Non vuole ripetere gli errori di Silvio Berlusconi, il segretario Matteo Salvini, e così in via Bellerio si sta già lavorando al ricambio generazionale che da qui a qualche anno dovrà portare alla ribalta nuovi, giovani protagonisti. È un po' un classico leghista, vi

Diciotti - Giulia Bongiorno e l'avviso terrificante a Salvini. "Stai attento - perché..." - panico nella Lega : "Matteo sottovaluta questa vicenda". A parlare al Corriere della Sera è un anonimo deputato della Lega e l'avvertimento a Matteo Salvini è chiaro: anche se il vicepremier si dice "tranquillo", il processo sul caso Diciotti potrebbe azzopparne l'ascesa politica oltre ogni più fosca previsione. Perché