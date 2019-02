LeBron James come Michael Jordan | ' Voglio diventare un proprietario NBA'

Le riprese di Space Jam 2 inizieranno in estate : la conferma arriva da LeBron James! : Novità in merito a Space Jam 2: le riprese dell’attesissimo film che mixa basket e Looney Toons inizieranno in estate Nei mesi scorsi i fan del basket NBA e del film Space Jam erano andati in fibrillazione per la notizia della produzione del tanto atteso sequel del film. Dopo le conferme ufficiali i rumor in merito alla nuova pellicola erano andati scemando. A margine dell’All-Star Game, LeBron James, attore protagonista del ...

NBA - Los Angeles Lakers a rischio flop : LeBron James e soci hanno solo il 5% di possibilità di andare ai playoff : Los Angeles Lakers imbottigliati in una situazione di classifica molto delicata ad Ovest, LeBron e soci rischiano di restare fuori dai playoff I Los Angeles Lakers rischiano grosso. Una squadra con LeBron James a roster, non può davvero permettersi di restare fuori dai playoff. Uno studio condotto da Espn dà però pochissime chance ai Lakers di approdare alla postseason, pensate, solo il 5% delle possibilità di raggiungere almeno ...

NBA - cambio ai vertici della Players Association : Iguodala prende il posto di LeBron James : Appena terminato l'All-Star Weekend, per alcuni giocatori NBA è già stato tempo di rimettersi al lavoro. Nella bella cornice delle Bahamas, si è svolto infatti il classico meeting invernale ...

NBA – LeBron James guarda al futuro : “ancora molti anni ai Lakers! Ritiro? Potrei diventare proprietario…” : LeBron James volge lo sguardo al futuro e non nasconde la possibilità di poter diventare proprietario di una franchigia NBA dopo il ritiro Nonostante i 35 anni da compiere a dicembre, LeBron James continua a dominare sui parquet NBA di tutta l’America. Vista l’età e i primi infortuni occorsi in stagione (il più lungo della carriera quello rimediato contro gli Warriors), viene quasi naturale pensare quanto ancora potremmo godere del talento ...

NBA – LeBron James incorona Zion Williamson : “mi rivedo in lui - ha qualità impressionanti” : LeBron James esalta il talento di Zion Williamson, spesso paragonato allo stesso numero 23 dei Lakers: il ‘Re’ loda le qualità atletiche e la personalità del prodotto di Duke Zion Williamson continua ad incassare applausi e consensi. Il prodotto di Duke, spesso paragonato a LeBron James in quanto ad atletismo e qualità tecniche abbinate ad un fisico da corazziere, ha incassato addirittura gli elogi dello stesso numero 23 dei Lakers. Dopo ...

NBA – Wade esalta Doncic : “passa palla come LeBron James - pochissimi sono in grado di farlo” : Dwyane Wade esalta il talento di Luka Doncic: il veterano dei Miami è rimasto fortemente sorpreso dalle abilità di passatore del giovane sloveno Il talento di Luka Doncic continua a riscuotere grande successo. La giovane stella dei Dallas Mavericks prosegue il suo cammino strepitoso all’interno della lega mantenendo 20.8 punti, 7.1 rimbalzi e 5.5 assist di media a partita. L’ex Real Madrid colleziona complimenti dopo ogni partita, molti di ...

NBA - All Star Game 2019 : Giannis Antetokounmpo sfida LeBron James - parata di stelle e spettacolo assicurato a Charlotte : L’attesa è ormai finita! L’atto conclusivo dell’All Star Game 2019, l’evento più seguito e più popolare per il mondo del basket NBA, andrà in scena nella notte italiana e metterà di fronte le due formazioni composte dai migliori giocatori al mondo. La sfida vedrà uno contro l’altro LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, protagonista di una stagione a dir poco strepitosa con la maglia ...

Basket Nba - crollano i Lakers - grande LeBron James : Roma, 13 feb., askanews, - Un grande LeBron James non basta a evitare l'ennesima sconfitta ai Los Angeles Lakers che hanno incassato il quarto ko nelle ultime cinque partite. Tripla doppia, 28 punti, ...

NBA – Lakers ancora ko - LeBron James mantiene la calma : “Playoff? Ce la faremo - dobbiamo solo…” : Lakers sconfitti dagli Hawks nella notte, ma LeBron James non fa drammi nonostante la situazione legata al piazzamento Playoff diventi complicata I Los Angeles Lakers sono tornati ad avere un record stagionale negativo, cortesia del ko della notte contro i tutt’altro che imbattibili Atlanta Hawks. Con quella di ieri, le sconfitte stagionali salgono a 29, una in più delle 28 vittorie ottenute in regular season. Bottino che vale attualmente ...

NBA - Lakers in crisi : LeBron James non basta. Ok gli Spurs - 11 punti di Belinelli : TORINO - Non basta LeBron James ai Los Angeles Lakers , nella notte NBA il Re ha messo a referto una tripla doppia che non è servita ad evitare la sconfitta con gli Atlanta Hawks . Marco Belinelli ...

Risultati NBA – LeBron James non basta ai Lakers - San Antonio sorride con Belinelli : Durant trascina Golden State : Lakers ko al cospetto di Atlanta nonostante un’ottima prestazione di James, vittoria di misura invece per San Antonio su Memphis. Golden State non lascia scampo a Utah Pesante sconfitta per i Lakers nella notte NBA, LeBron James e compagni perdono al cospetto di Atlanta con il punteggio di 117-113, incappando nel secondo ko consecutivo dopo quello con Philadelphia. Ai giallo-viola non basta l’ottima prestazione del ...

NBA - LeBron James non basta ai Lakers battuti dagli Hawks : playoff a rischio : Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers 117-113 Si fa sempre più complicata la rincorsa playoff dei Los Angeles Lakers, incapaci di trovare continuità di risultati e di rendimento in una stagione che doveva ...

NBA - LeBron James usa l'All-Star Game per reclutare i Lakers del futuro : 'Non scherziamo' : ... "Non posso credere di dover giocare l'ennesima partita delle stelle assieme a lui, la persona che meno preferisco al mondo " ironizza, prima di tornare serio " so che sarà speciale, la sua ultima ...

NBA – ‘L’umiltà’ di LeBron James : “le squadre ad Est si sono rinforzare - sanno che non ci sono più io a Cleveland” : LeBron James ha analizzato la situazione della Eastern Conference dopo gli ultimi giorni di mercato: secondo il Re, i top team puntano al bersaglio grosso visto il suo trasferimento ad Ovest Gli ultimi giorni di mercato hanno regalato dei colpi davvero interessanti per i team della costa Est. I Sixers si sono assicurati Tobias Harris, i Raptors Gasol, i Celtics hanno posto le basi per arrivare ad Anthony Davis in estate (e comunque hanno un ...