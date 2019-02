Francesco Nuti | due tesi di laurea sull' attore di una madre e un figlio

Francesco Foti - ex giudice Forum : "Sospeso in 5 minuti"/ "Estraneo ai fatti - ma la mia immagine è compromessa" : Francesco Foti, l'ex giudice Forum parla della decisione di Mediaset di sospenderlo per un'intercettazione: "La mia immagine è compromessa"

Forum - Francesco Foti : "Sospeso in 5 minuti e trattato come un mostro" : "Mi hanno trattato come un mostro. Quella mattina me lo hanno detto così, in cinque minuti". Francesco Foti, ex giudice della celebre trasmissione di Mediaset parla all'AdnKronos della vicenda della sua sospensione dal format. La decisione è stata presa dalla produzione del programma dopo che il suo nome e la sua voce sono comparsi in un'intercettazione. I magistrati di Catania hanno ascoltato una conversazione nell'ambito di un ...

Cori Koulibaly - Di Francesco : “razzismo? Fermiamoci 10 minuti” : Cori Koulibaly – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A ma non si può dimenticare il brutto gesto dei tifosi dell’Inter con i Cori razzisti nei confronti di Koulibaly, ecco le parole di Di Francesco: “Bisogna dare un segnale contro il razzismo. Fermarsi anche per 10 minuti per far capire che così non si può andare avanti”. Poi su match contro il Parma: “come ferma Gervinho? Ho fatto comprare ...