Accordo sul latte per salvare il voto

Latte - approvata la bozza di Accordo sul prezzo. 80 centesimi subito e 1 euro a regime : C'è un accordo di base sul prezzo del Latte. 80 centesimi subito, e un euro a fine stagione. La bozza è stata approvata per alzata di mano all'assemblea degli allevatori del Movimento dei pastori sardi. Il prezzo pattuito è di 8 centesimi superiore ai 72 proposti dal tavolo di sabato scorso con il ministro Centinaio.Nella controproposta dei pastori all'interno della riforma del sistema lattiero caseario si chiedono le ...

Domani la prima ministra britannica Theresa May tornerà a Bruxelles per provare ad ottenere delle concessioni sull’Accordo su Brexit : La prima ministra del Regno Unito, Theresa May, tornerà mercoledì a Bruxelles per provare a rinegoziare l’accordo sull’uscita del paese dall’Unione Europea e ottenere delle concessioni per poter concluderne un nuovo prima della data ufficiale di Brexit, il 29 marzo

Ansia per Salvini da 'guerra del latte'. Il leader della Lega in tour elettorale senza Accordo sul prezzo : In tour elettorale in Sardegna senza accordo sul prezzo del latte e con un bersaglio solo: il Pd. Matteo Salvini viene marcato a uomo dai pastori. In mattinata lo raggiungono nella piazza di Ozieri quando ha appena terminato il comizio elettorale e nel pomeriggio li incontra in Prefettura a Sassari. Del voto online degli M5s sul caso Diciotti, che deciderà se autorizzare o meno il processo, il leader leghista non sembra occuparsi.Gli ...

Coldiretti boccia l'Accordo sul prezzo del latte : L'acconto iniziale di 72 centesimi al litro 'è motivo di insoddisfazione perché si trova sotto i costi variabili medi di produzione certificati dal recente studio Ismea elaborato per far luce sulla ...

Il governo yemenita e i ribelli houthi hanno trovato un Accordo sulla città di Hodeidah : Il governo yemenita e i ribelli houthi hanno trovato un accordo per iniziare il ritiro delle rispettive forze militari dalla città di Hodeidah, un centro strategico per l’approvvigionamento di beni di prima necessità per i 18 milioni di persone che vivono

Niente Accordo sul candidato sindaco - la riunione della Lega di San Severo finisce a cazzotti : È finita a cazzotti una riunione politica della Lega a San Severo, nel foggiano. La sera del 16 febbraio i vertici sanseveresi del partito di Salvini si erano incontrati per decidere il nome del candidato sindaco alle prossime amministrative. Come spiega La Voce di San Severo, parte della Lega locale spingeva per la candidatura di Anna Paola Giuliani, l'altra per Rosa Caposiena. Sul suo nome però sarebbero nate delle discussioni: ...

Cosa prevede la bozza di Accordo sul prezzo del latte di pecora : Una bozza di accordo è il risultato della riunione di circa nove ore, in prefettura a Cagliari, con il ministro Gian Marco Centinaio, il presidente della Regione Francesco Pigliaru, pastori e ...

Inps - ancora non c'è l'Accordo M5S-Lega sul dopo Boeri : Attualmente è consigliere del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Pasquale Tridico, tecnico è invece vicino ai Cinquestelle. Nella rosa dei 'papabili' anche Alberto Brambilla, in quota Lega. ...

La maggioranza si 'spacca' anche sull'Inps : slitta l'Accordo sul presidente : Così il Carroccio si infila tra le crepe dell'alleato e propone il nome dell'ex direttore generale dell'Inps Mauro Nori, consigliere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria: conosce perfettamente ...

Atp Finals - sfuma il sogno Torino : nessun Accordo sulle garanzie economiche : sfuma tra le polemiche il sogno delle Atp Finals per Torino. Il governo, infatti, non ha trovato l'accordo sui 78 milioni di euro necessari a garantire il dossier della candidatura per il prestigioso ...

Inps - Accordo M5S-Lega sul dopo Boeri : Nori verso presidenza - Tridico vice : Entro lunedì si dovrebbero conoscere i nuovi vertici che guideranno l'Inps, visto che domani scade il mandato dell'attuale presidente Tito Boeri. in pole position, stando alle ultime indiscrezioni, ...

Inps - voci sull'Accordo Lega-M5s : al vertice arriva l'anti-Tito Boeri? Indiscrezioni su Mauro Nori : Mauro Nori è stato direttore generale dell'Inps tra il 2010 e il 2015 , attualmente è consigliere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria . Per la nomina, però, è necessario un decreto ...

Cosa prevede l'Accordo europeo sul Copyright : Introdurre meccanismi che costringano le grandi piattaforme digitali a pagare per il lavoro di artisti e giornalisti che viene pubblicato su Internet, preservando al contempo il diritto degli utenti a caricare liberamente il materiale e proteggendo le start-up che cercano di entrare nel grande mercato dei contenuti online: è questo il difficile equilibrio che l'Unione Europea cerca di trovare con l'accordo provvisorio raggiunto sulla ...