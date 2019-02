Wind tenta i propri clienti offrendo Samsung Galaxy S9 | S9+ e Note 9 a prezzi

Wind Tre accontenta i già clienti e tenta gli ex con tante offerte telefoniche e smartphone scontati a rate : Wind Tre tenta vecchi e nuovi clienti con varie offerte telefoniche interessanti proposte tramite campagne SMS e non soltanto. SI va da tanti giga in offerta per arrivare fino a promozioni dedicate ai già clienti come la Telefono Incluso per Huawei P20 e Huawei P20 Lite. L'articolo Wind Tre accontenta i già clienti e tenta gli ex con tante offerte telefoniche e smartphone scontati a rate proviene da TuttoAndroid.