Trento | No Vax paragonano i bambini ebrei vittime dell’olocausto agli alunni non vaccinati

A Trento un cartellone dei no-vax paragona i bimbi non vaccinati agli ebrei vittime dell'olocausto : Una pubblicità itinerante, con due foto messe a confronto. La rappresentazione è in bianco e nero: da una parte c'è il profilo di una bambina ebrea, con la divisa a righe. Dall'altra, una ragazzina diversa, questa volta girata di spalle, vestita con abbigliamento contemporaneo. Sopra al cartellone la scritta "La storia si ripete". È la campagna del gruppo no-vax "Siamo" che, sulla propria pagina Facebook, dichiara "Siamo per la libertà di cura" ...

