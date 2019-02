Renzi, Berlusconi: giudici divisi da pm

: L'arresto dei genitori di Renzi, la rabbia di Matteo sui social: 'Io non mollo'. #Berlusconi: 'Necessaria una rifor… - Agenzia_Ansa : L'arresto dei genitori di Renzi, la rabbia di Matteo sui social: 'Io non mollo'. #Berlusconi: 'Necessaria una rifor… - berlusconi : In un Paese civile, vicende giudiziarie come quella dei genitori di Renzi non accadrebbero #quartarepubblica - Serv_Pubblico : “La disonestà è letame. No compromessi o diventiamo parte del sistema come la #Lega”. Quando Alessandro #DiBattista… -

"Questa cosa dolorosa non sarebbe accaduta in un Paese civile, non sarebbe accaduta se anche la sinistra avesse accettato di realizzare la nostra riforma della giustizia, con separazione deidai pm, che devono avere una carriera diversa". Così SilvioA 'Quarta Repubblica', Rete 4, sull'arresto ai domiciliari dei genitori di Matteo. "Credo sia molto addolorato. Se non avesse fatto politica in un certo modo e con una vera giustizia non sarebbe accaduto", ha aggiunto.(Di martedì 19 febbraio 2019)