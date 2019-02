Nokia 9 PureView appare su Geekbench con Snapdragon 845 e 6 GB di RAM in vista della

Conferme Nokia 9 PureView per processore e RAM tramite Geekbench : Non passerà inosservato il Nokia 9 PureView, fosse anche solo per la penta-cam che ne andrà a calcare il dorso, e di cui vi abbiamo meglio parlato in questo articolo (trattasi di un comparto in grado di raggiungere complessivamente una risoluzione di 64MP). Il device, passato di recente sulle pagine di Geekbench, vede confermate alcune delle specifiche che andranno a comporre il quadro tecnico generale: sotto il cofano batterà lo Snapdragon 845, ...

Sconcertante la fotocamera Nokia 9 PureView - da 64MP : Concentriamoci oggi sulle caratteristiche fotografiche di Nokia 9 PureView, che continua a tenere alta l'attenzione degli appassionati. Dopo avervi parlato in questo articolo delle specifiche tecniche in senso stretto, quest'oggi daremo qualche dettaglio in più sulla penta-camera: due sensori acquisiranno fino ad una risoluzione di 12MP, altri due fino a 16MP ed un ultimo fino a 8MP, per una risoluzione complessiva di 64MP.

Queste le specifiche di Nokia 9 PureView - sempre più atteso : Non sappiamo ancora che pensare del Nokia 9 PureView, che fa sicuramente tanta curiosità: il dispositivo ha dato alcune evidenze di sé tramite il programma 'Android Enterprise Recommendend', il sito di cui Google si avvale per la certificazione dei terminali particolarmente adatti per l'utilizzo in azienda. Da quel che è emerso dalla fonte appena citata, lo smartphone dovrebbe presentare un display da 6 pollici e form-factor di 18:9,

Più che curioso il Nokia 9 PureView : 5 fotocamere circolari (FOTO) : Sapete quale altro device sarà presentato al MWC 2019? Il Nokia 9 PureView, tra le novità più attese di questo inizio anno. HMD Global ha intenzioni di sbalordire tutti con gli effetti speciali: sarà per quello che l'azienda produttrice avrà puntato su una penta-cam, come potete vedere dalle immagini render che anticipano il design del dispositivo, dall'estetica piuttosto curiosa (finora nessun altro OEM si è spinto a tanto, si tratta di una

