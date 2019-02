Io | chef stellato | lascio il ristorante per veder crescere mio figlio e aiutare la

huffingtonpost

(Di martedì 19 febbraio 2019) Ha lasciato casa quando aveva 16 anni e a soli 30 ha portato il suo locale nell'Olimpo della ristorazione, conquistando due stelle Michelin. Aspirazione, studio e sacrifico hanno fatto di Matteo Metullio uno degligiovani più quotati, ma ora che era arrivato il momento di raccogliere i frutti del suo lavoro, di continuare a puntare in alto, ha deciso di lasciare. Circa due anni fa è diventato padre di Nicolò e la distanza dalimposta dal lavoro lo ha convinto a prendersi una pausa.30 anni, due stelle Michelin, successi raggiunti con sacrificio e passione. Perché questa scelta?La gioia di avere un bambino è indiscutibile. Per questioni logistiche non era più possibile conciliare la mia situazione familiare con quella lavorativa. Questo non vuol dire che smetterò di far il cuoco. Mi auguro in futuro di riconquistare quello che ...