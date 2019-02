ATP Marsiglia | Berrettini vince soffrendo con Chardy | Tsonga è già fuori

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Simone Bolelli esce al primo turno contro il beniamino di casa Benoit Paire : Dura poco meno di un’ora e mezza l’esperienza di Simone Bolelli nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Marsiglia: sul cemento indoor transalpino il qualificato azzurro cede al primo turno al beniamino di casa Benoit Paire, che si impone per 6-4 7-6 (1) rimontando in entrambi i parziali, dato che era sotto di un break. Bolelli comincia benissimo nella prima partita, andando avanti di un break in apertura, procurandosi subito ...

