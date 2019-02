Amazon Alexa permette ora di creare o modificare le playlist con la voce

Non vi piace Bixby? Ecco come avere Amazon Alexa sugli smartwatch Samsung : Volete utilizzare l'assistente virtuale Amazon Alexa sul vostro smartwatch Samsung? Ecco come averlo su Samsung Galaxy Watch, Gear S3 o Gear Sport con almeno la versione 4 di Tizen. L'articolo Non vi piace Bixby? Ecco come avere Amazon Alexa sugli smartwatch Samsung proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant o Amazon Alexa? I nostri consigli per la scelta : Smart speaker e assistenti per la casa, quale scegliere? Meglio il mondo di Amazon Alexa o quello di Google Assistant? Ecco una guida rapida da leggere prima di fare l'acquisto. L'articolo Google Assistant o Amazon Alexa? I nostri consigli per la scelta proviene da TuttoAndroid.

Amazon : sconto del 25% sulla domotica compatibile con Alexa : Fino al 10 febbraio sarà possibile ottenere il 25% di sconto su vari prodotti compatibili con Alexa, l’avanzato assistente...

Roma Daily News sbarca su Alexa. Le nostre notizie entrano nell’ecosistema Amazon : Da oggi Roma Daily News è presente all’interno delle skill per Amazon Echo: l’assistente personale del gigante dell’ecommerce mondiale. I dispositivi per accedere all’assistente vocale Alexa sono Echo Dot, il più economico, Echo, Echo Plus ed Echo Spot, oltre a una serie di dispositivi di altre marche, come lo One di Sonos. Ma cos’è e cosa permette di fare Alexa? È un assistente vocale, cioè un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere le ...

Panasonic GZ2000 - il TV OLED 4K che parla con Amazon Alexa - : Stefan Sonnenfeld, fondatore e CEO di Company 3, ha collaborato con i più celebri registi internazionali: è uno dei pochi artisti al mondo che hanno saputo usare con maestria la tecnica del color ...

La gamma 2019 di Android TV targata Philips offre il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa : Qualche giorno fa Philips ha presentato la nuova gamma di TV dotate di Android TV e, in alcuni casi, del supporto ad Amazon Alexa. Scopriamole insieme. L'articolo La gamma 2019 di Android TV targata Philips offre il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Come funziona Echo Input - il nuovo dispositivo di Amazon per Alexa : 24/01/2019 Scienza e tecnologia Il device consente ai clienti di aggiungere le capacità di Alexa agli altoparlanti in commercio Sottile, smart ed economico. Amazon lancia anche in Italia Echo Input , il nuovo ...

Amazon Echo Input : un economico accessorio che aggiunge Alexa ad un qualsiasi altoparlante : Arriva in Italia un piccolo dispositivo che consente di aggiungere le funzionalità intelligenti dell'assistente vocale Alexa...

Philips presenta la gamma dei televisori per il 2019 con Android TV - Amazon Alexa e attenzione ai dettagli : Dopo aver conseguito "enormi successi" nel 2018, Philips guarda al futuro presentando la gamma di televisori per l'anno appena iniziato L'articolo Philips presenta la gamma dei televisori per il 2019 con Android TV, Amazon Alexa e attenzione ai dettagli proviene da TuttoAndroid.

Arriva Amazon Echo Input : la voce di Alexa su tutti gli altoparlanti : Il nuovo dispositivo in preordine a 39,99 euro. Grazie alla connettività Aux o Bluetooth, permette di utilizzare l'assistente digitale su qualsiasi speaker

Amazon Echo Input arriva in Italia a 39 euro : Alexa ora anche sugli altoparlanti esterni : Amazon Echo Input è da oggi disponibile su Amazon.it e consente di "trasformare" praticamente ogni altoparlante classico in speaker smart attraverso un cavo audio da 3,5 mm o la connessione Bluetooth. L'articolo Amazon Echo Input arriva in Italia a 39 euro: Alexa ora anche sugli altoparlanti esterni proviene da TuttoAndroid.

Presa multipla smart comando vocale per Alexa Amazon : Presa multipla compatibile Alexa Echo Amazon e Google Home Provata per voi la ciabatta elettrica che funziona con Alexa e Google Home Presa elettrica multipla smart compatibile Alexa Amazon e Google Home per accendere e spegnere con comando vocalmente gli elettrodomestici di casa

Genova24 sbarca su Alexa - prima testata ligure nell'ecosistema Amazon : ... oltre alle news principali, a breve, sarà possibile scegliere di ascoltare nel "Sommario quotidiano" le news principali di Sport, Cronaca e Politica. Questa è solo la prima di una serie di skill ...

Amazon Alexa sbarca nelle radio per auto di Pioneer e su un interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker : Al CES 2019 continuano a susseguirsi nuovi prodotti con a bordo Amazon Alexa e Google Assistant. Scopriamo gli ultimi tre della serie L'articolo Amazon Alexa sbarca nelle radio per auto di Pioneer e su un interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker proviene da TuttoAndroid.