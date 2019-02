Siena | maltrattava e insultava i bambini nel suo asilo domiciliare | arrestata 52enne

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Aveva organizzato nella sua casa un ‘nido‘ perfra i 6 mesi e i 3 anni, in pieno centro storico a. Ma dopo le denunce di due mamme e di una sua ex collaboratrice, è stataperché, picchiava ei piccoli. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno ricostruito numerosi episodi di maltrattamento messi in atto dalla proprietaria dell’, una donna di 52 anni. Dagli strattonamenti alle percosse, con piccole lesioni procurate ai bimbi, ma anche alimentazione forzata o occlusione del naso per imporre l’apertura della bocca.Due giorni fa, dopo la denuncia delle due mamme, che avevano osservato grande agitazione e problemi del sonno nei propri figli, i carabinieri coordinati dal pm Silvia Benetti, sono intervenuti quando laha messo una bimba sul passeggino nel terrazzo. I pianti della piccola, e ...