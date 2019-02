' Scienza a ore sei' torna dal 20 febbraio 2019

Donne e Scienza - ecco 'L'Amore per la Verità' : ciclo di incontri a Empoli : ... si svolgerà in biblioteca, a partire dalle 17 e sono tenuti da Simone Terreni, autore del libro "Dai segnali di fumo ai social" , Giunti Progetti Educativi, 2016, e grande appassionato di scienza, ...

San Valentino secondo la Scienza - ricerche semiserie sull'amore : Una relazione vi aiuta a combattere lo stress, basta il pensiero. Ma anche a perdere peso, senza stare a dieta. Ecco la scienza di San Valentino

San Valentino secondo la Scienza - ricerche semiserie sull’amore : (foto: Pixabay) Atteso, celebrato, snobbato, criticato, ignorato: al 14 febbraio succede di tutto. San Valentino può essere anche al centro della ricerca scientifica. Perché, come tutto, anche le relazioni romantiche possono finire nell’occhio degli scienziati, interessati a portare alla luce correlazioni bizzarre tra questa e quella caratteristica, ricette di successo e insuccesso, predittori di buone riuscite o effetti sulla salute ...

Salute : Scienza Vita - la sofferenza dei più piccoli al centro del convegno "Quando il dolore è la voce del bambino" : ... supportando al tempo stesso il processo decisionale dei medici? Dopo il saluto introduttivo di Paola Binetti, prenderanno la parola Carlo Bellieni, neonatologo e vicepresidente di Scienza & Vita, ...

La CoScienza dopo la morte non muore - torna nell’universo! Parola di Scienziati : La Coscienza dopo la morte torna nell’universo L’uomo, dai tempi antichi ha sempre suscitato molto interesse al tema sulla Coscienza e si è sempre chiesto cosa succede dopo la morte? Cosa succede alla nostra Coscienza dopo la morte? Secondo una nuova tesi la nostra Coscienza/anima dopo aver lasciato il nostro corpo ,ritorna nell’universo Ma cos’è la Coscienza? La Coscienza è la conoscenza o per meglio dire, quel senso ...

La Scienza spiega perché alcune persone prendono spesso il raffreddore e altre no : Il raffreddore a volte può essere ben più fastidioso di una semplice influenza; soprattutto quando tende a ripresentarsi di frequente. Lo sanno bene coloro che sembrano attirarlo come fossero delle ...

La mamma del piccolo Alex : 'Noi testimoni del successo di Scienza - solidarietà e amore' : "Tante volte mi sono chiesto perché a me, cosa avessi fatto di male per meritarmi tutta questa sofferenza, e solo ora l'ho capito: dovevo essere testimone del successo della scienza, del trionfo della ...

La mamma del piccolo Alex : "Noi testimoni del successo di Scienza - solidarietà e amore" : Con una lunga lettera e una foto, i genitori del bimbo affetto da una malattia genetica rara ringraziano tutti coloro che li hanno aiutati

Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza - spettacolo al Morlacchi con Gabriella Greison - Lunedì 11 febbraio 2019 - ore 21 : In tale occasione avverrà la premiazione del concorso scolastico 'Una scienziata da scoprire a raccontare' e 'Il tuo logo per Donne in Scienza', a cui hanno partecipato le Ragazze e i ragazzi delle ...

Il fratello minore è il più divertente - lo dice la Scienza : La simpatia non è una questione di genetica, ma secondo un nuovo sondaggio i fratelli minori sono quelli con più senso dell’umorismo in famiglia. YouGov ha chiesto a 1783 inglesi adulti di definire i tratti predominanti del loro carattere in relazione agli altri membri della famiglia. I risultati rivelano che i più giovani si considerano nel 46% dei casi più divertenti di genitori e fratelli maggiori, mentre solo il 36% di questi ultimi ...

Sposarsi fa bene alla salute : è la forza dell’amore? No. Ecco cosa ha scoperto la Scienza : Essere sposati, essere legati quasi indissolubilmente a qualcuno, giova alla nostra salute. Le persone sposate, secondo gli scienziati, camminano più velocemente e hanno una maggiore forza di presa, due caratteristiche che diventano segnale di un buono stato di salute, un minor rischio di morte e maggiori capacità fisiche. A rivelarlo è uno studio di Natasha Wood della University College London, pubblicato sulla rivista Plos One. Già in passato ...