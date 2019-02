Permessi Legge 104 e congedo | valgono i contributi figurativi Inps

Legge 104 : Permessi e agevolazioni - chi ha la priorità e come fare : Legge 104: permessi e agevolazioni, chi ha la priorità e come fare Chi ha prima le agevolazioni per Legge 104 Tra i benefici garantiti ai titolari di Legge 104 vi sono anche i permessi e altri tipi di agevolazioni. Restando in materia di permessi, sono assicurati tre giorni di permesso mensile retribuito per dipendenti pubblici e privati che assistono familiari con handicap in situazione di gravità. Stando alla normativa di riferimento, i ...

Legge 104 : Permessi e preavviso - quando possono essere negati : Legge 104: permessi e preavviso, quando possono essere negati permessi Legge 104: come funziona il preavviso Legge 104: permessi e preavviso, quando possono essere negati permessi Legge 104: quando vengono negati Come abbiamo già visto in precedenti articoli sulla Legge 104, tra le agevolazioni consentite ai beneficiari spiccano i permessi retribuiti. Nell’ordine di 3 giorni al mese. permessi che sono disciplinati dal testo della Legge 104 e ...

Legge 104 Inps con mal di schiena : come avere agevolazioni e Permessi : Legge 104 Inps con mal di schiena: come avere agevolazioni e permessi Mal di schiena e Legge 104, come si ha Nell’elenco delle patologie che consentono la maturazione dei diritti della Legge 104 spicca l’artrite reumatoide, che può provocare il dolore alla cervicale e che potrebbe determinare una percentuale di invalidità fino al 100%. Restando più confinati nel semplice mal di schiena, anche quest’ultimo può dare diritto ad alcune ...

Legge 104 con depressione e anoressia - come avere i Permessi : Legge 104 con depressione e anoressia, come avere i permessi permessi Legge 104 con patologie psichiche: l’ elenco Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell’elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l’elenco di tali malattie è ...

Permessi Legge 104 : giorni di ferie - cosa è rischioso fare : Permessi Legge 104: giorni di ferie, cosa è rischioso fare Permessi Legge 104 e ferie: il punto della situazione Uso improprio dei Permessi garantiti ai titolari di Legge 104. Un tema di ampio dibattito, che spesso è confluito nella giurisprudenza. A suon di sentenze, si sono chiariti diversi aspetti sull’utilizzo di tali Permessi, distinguendo debitamente cosa fare e cosa non fare durante l’assenza dal lavoro per lo svolgimento di attività di ...

Legge 104 : Permessi articolo 33 e orari - nessuna fascia da rispettare : Legge 104: permessi articolo 33 e orari, nessuna fascia da rispettare Fasce orarie Legge 104 L’articolo 33 della Legge 104 del 1992 dispone i permessi retribuiti come agevolazioni per i beneficiari con handicap in condizione di gravità e per i familiari che li assistono. Li troviamo ai commi 2 e 3, dove si stabilisce che i beneficiari possono godere di 3 giorni di permessi retribuiti al mese (o 2 ore al giorno), a meno che la persona ...

Permessi Legge 104 assistenza disabile - come possono essere usati? : Permessi Legge 104 assistenza disabile, come possono essere usati? Cosa fare coi Permessi Legge 104 Molte sentenze si sono espresse sulle modalità di fruizione delle agevolazioni concesse dalla Legge 104. Un recente pronunciamento della Cassazione fa ulteriore chiarezza su Permessi e assistenza al parente disabile. Legge 104: un caso di licenziamento per abuso dei Permessi Nello specifico, gli alti giudici hanno valutato il caso di una ...

Legge 104 : Permessi e preavviso - quando possono essere negati : Legge 104: permessi e preavviso, quando possono essere negati permessi Legge 104: come funziona il preavviso Legge 104: permessi e preavviso, quando possono essere negati permessi Legge 104: quando vengono negati Come abbiamo già visto in precedenti articoli sulla Legge 104, tra le agevolazioni consentite ai beneficiari spiccano i permessi retribuiti. Nell’ordine di 3 giorni al mese. permessi che sono disciplinati dal testo della Legge 104 e ...

Legge 104 : abuso agevolazioni e Permessi - cosa succede ai beneficiari : Legge 104: abuso agevolazioni e permessi, cosa succede ai beneficiari abuso Legge 104, quali sono le condanne L’abuso dei permessi Legge 104 è una pratica scorretta che fa il lavoratore sia nei confronti del suo datore, sia nei confronti dell’Inps che paga i giorni di permesso retribuito. La scorrettezza, inoltre, è anche nei confronti dei colleghi di lavoro i quali si trovano a dover caricare sulle loro spalle il lavoro lasciato in sospeso ...

Legge 104 : novità 2018 e Permessi - licenziamento è possibile. I casi : Legge 104: novità 2018 e permessi, licenziamento è possibile. I casi Abuso permessi Legge 104: quando il licenziamento è legittimo Tra le novità 2018 sulla Legge 104 ve ne sono alcune interessanti emerse da recenti sentenze della Cassazione, che riguardano in particolare il comportamento da assumere in caso il lavoratore che usufruisce dei permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 sia scorretto. Ovvero che il lavoratore non li sfrutti per ...

Legge 104 con depressione e anoressia - come avere i Permessi : Legge 104 con depressione e anoressia, come avere i permessi permessi Legge 104 con patologie psichiche: l’ elenco Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell’elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l’elenco di tali malattie è ...

Permessi Legge 104 : giorni di ferie - cosa è rischioso fare : Permessi Legge 104: giorni di ferie, cosa è rischioso fare Permessi Legge 104 e ferie: il punto della situazione Uso improprio dei Permessi garantiti ai titolari di Legge 104. Un tema di ampio dibattito, che spesso è confluito nella giurisprudenza. A suon di sentenze, si sono chiariti diversi aspetti sull’utilizzo di tali Permessi, distinguendo debitamente cosa fare e cosa non fare durante l’assenza dal lavoro per lo svolgimento di attività di ...

Legge 104 : Permessi articolo 33 e orari - nessuna fascia da rispettare : Legge 104: permessi articolo 33 e orari, nessuna fascia da rispettare Fasce orarie Legge 104 L’articolo 33 della Legge 104 del 1992 dispone i permessi retribuiti come agevolazioni per i beneficiari con handicap in condizione di gravità e per i familiari che li assistono. Li troviamo ai commi 2 e 3, dove si stabilisce che i beneficiari possono godere di 3 giorni di permessi retribuiti al mese (o 2 ore al giorno), a meno che la persona ...

Permessi Legge 104 assistenza disabile - come possono essere usati? : Permessi Legge 104 assistenza disabile, come possono essere usati? Cosa fare coi Permessi Legge 104 Molte sentenze si sono espresse sulle modalità di fruizione delle agevolazioni concesse dalla Legge 104. Un recente pronunciamento della Cassazione fa ulteriore chiarezza su Permessi e assistenza al parente disabile. Legge 104: un caso di licenziamento per abuso dei Permessi Nello specifico, gli alti giudici hanno valutato il caso di una ...