Per lo sviluppatore di Star Citizen il ray tracing è un grande mal di testa

Xbox Game Pass ha solo aspetti positivi? Per lo sviluppatore dell'ottimo Ashen può essere anche "un'arma a doppio taglio" : L'Xbox Game Pass è un servizio che per molti giocatori è potenzialmente una manna dal cielo. Un prezzo mensile tutto sommato contenuto e tanti giochi da provare, in certi casi sin dal lancio e dal debutto sul mercato. I numeri del servizio sono sicuramente positivi e dimostrano un nuovo modo di approcciarsi ai videogiochi che sta progressivamente prendendo piede. Ma è davvero tutto rose e fiori?Ashen è un gioco di medie dimensioni, non di certo ...

Epic Games acquisisce Agog Labs - lo sviluppatore di SkookumScript Per Unreal Engine 4 : Grazie alla segnalazione di Gamesindustry.biz, apprendiamo che Agog Labs, lo sviluppatore di SkookumScript per Unreal Engine 4, è stato acquisito da Epic Games per un importo non rivelato.Secondo la pagina di LinkedIn di Agog Labs, l'accordo è stato approvato a dicembre, ma è stato annunciato dalla compagnia solo questa settimana.È la seconda acquisizione recente di Epic Games dopo la società 3Lateral con sede in Serbia.Read more…

Perché lo sviluppo del remake di Final Fantasy 7 procede così lentamente? Parla uno sviluppatore : Dopo l'annuncio ufficiale del gioco all'E3 2015, sull'hype generale per Final Fantasy VII remake è scesa un po' di polvere, anche Perché da allora poche sono state le informazioni sullo stato dei lavori. Eravamo rimasti a fine dicembre 2018 con le dichiarazioni del producer di Square-Enix, Yoshinori Kitase, il quale aveva genericamente affermato che lo sviluppo procede "senza problemi". Un'intervista al team planner della compagnia, Shinichiro ...

Uno sviluppatore annuncia un gioco basato sulla sua Personale esPerienza con il cancro : ecco a voi Overcome : Overcome Studios, gestito da Kabir Lal a Nuova Delhi, in India, ha annunciato il suo nuovissimo titolo chiamato Overcome che consente ai giocatori di provare le sfide che lo sviluppatore ha dovuto affrontare nella sua battaglia contro il cancro alla tenera età di 19 anni.Come riporta Dualshockers, il platform in 2D, il primo gioco degli studios, attinge dall'esperienza di Kabir, dalla diagnosi di cancro fino al trattamento che ha dovuto ...