Napoli, Milik è un problema! Il mercato avrebbe dovuto portare un centravanti

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Il, in questo periodo, ha mal di gol. Ilchepunti quasi non vede la porta.non è Higuain e non è Cavani! Non ci vuole un grande esperto per notare questa cosa. Tuttavia, nessuno si aspettava questa sua quasi incapacità realizzativa sotto porta (scusatemi se sembro eccessivo). Sia chiaro, nessuno è qui a crocifiggere ilpolacco. Certo, però, che da uno arrivato dall’Ajax con tutti gli onori del caso, è doveroso aspettarsi qualcosa in più. Non regge, onestamente, neanche la scusa che viene da un infortunio. Quello è ormai alle spalle da tempo. Il vero problema è la sua poca consistenza in area di rigore e ilè una squadra che macina gioco e occasioni da gol. Basta pensare alla partita contro Fiorentina e Torino per notare che ilha prodotto una cosa come quasi 50 tiri nello specchio della ...