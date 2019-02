MMA | UFC Phoenix | troppo Ngannou per Velasquez | ko dopo 26 secondi

MMA - UFC 234 : l’allievo supera il maestro - Adesanya batte Silva ai punti : MMA, UFC 234: l’allievo supera il maestro, Adesanya batte Silva ai punti La serata andata in scena durante UFC 234, nel week-end appena trascorso, è stato il modo migliore per inaugurare il mese di Febbraio. Nonostante l’assenza di Robert Whittaker per via di un’ernia addominale, i due protagonisti del main-event della serata non hanno fatto rimpiangere la mancanza del campione dei pesi medi. Di fatti, Whittaker avrebbe ...

MMA - UFC : Pedersoli combatterà a UFC Praga contro Dwight Grant : MMA, UFC: Pedersoli combatterà a UFC Praga contro Dwight Grant Carlo Pedersoli è ufficialmente pronto al rientro. Il fighter capitolino, attualmente, ha un record di 1-1 con una vittoria e una sconfitta negli ultimi (e unici) due match disputati in UFC. Il 23 Febbraio, Pedersoli JR, combatterà per l’evento UFC Praga contro Dwight Grant. Il fighter americano, invece, ha già fatto la sua comparsa al Bellator e al Dana White’s ...

MMA - UFC : ecco la sanzione per Khabib e McGregor : MMA, UFC: ecco la sanzione per Khabib e McGregor E’ arrivata ufficialmente la sanzione per i due fighters. Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor, i quali si erano resi protagonisti di uno spiacevole episodio a UFC 229, hanno ricevuto la sentenza definitiva. La Commissione Atletica dello Stato del Nevada, inizialmente, aveva programmato una sospensione a tempo indeterminato. Ma i due atleti, alla fine della lettura della sentenza, ...

MMA - UFC : Cerrone vs McGregor? Si può fare! Ecco i dettagli : MMA, UFC: Cerrone vs McGregor? Si può fare! Ecco i dettagli Il famigerato incontro tra Cerrone e McGregor, potrebbe divenire realtà. L’ultima apparizione del Cowboy dentro l’ottagono è avvenuta nel match contro Alexander Hernandez, terminato con una vittoria di Cerrone in seguito ad un “ground and pound” (una serie di gomitate al volto). Dopo il verdetto positivo, il fighter statunitense ha subito fatto ...

UFC Fight Night 143 - come vedere in tv la grande MMA : Il primo evento MMA, Mixed Martial Arts, del 2019 è di scena a New York, sabato 19 gennaio, al Barclays Center di Brooklyn con un incontro tra campioni entrambi statunitensi: il detentore del titolo UFC dei pesi mosca Henry Cejudo e quello dei pesi gallo T.J. Dillashaw. Un’occasione che la macchina della comunicazione del torneo di MMA più famoso del pianeta non si fa certo scappare. Per questo è stata organizza una sfida ...