La patch del day one di Anthem risolverà i problemi di crash | di caricamento | bug audio e

Far Cry New Dawn : la patch day one va a correggere alcuni gravi problemi del gioco : Far Cry New Dawn è disponibile solo da oggi e come in molti altri titoli Ubisoft, è già disponibile una patch volta a risolvere alcuni bug e problemi vari che affliggono questo FPS post-apocalittico.Come riporta Gamingbolt, il gioco al momento soffre infatti di gravi problemi, per esempio c'è un bug che impedisce di utilizzare le armi da mischia, un altro che impedisce la corretta segnalazione dei nemici sulla bussola e molto altro ancora. ...

Ubisoft corregge i crash della beta di The Division 2 tramite una patch dedicata : Dopo aver terminato il periodo di manutenzione qualche ora fa, la beta privata di The Division 2 si aggiorna con una nuova patch. Gli utenti dovranno infatti scaricare un nuovo aggiornamento che va a risolvere i fastidiosi errori DELTA-3, gli sviluppatori confermano che accettando un invito fuori dal gioco non si andrà in contro a crash, una volta avviato (PC e PS4).Come riporta Gamingbolt, la patch ha un peso di 189 MB ed andrà a risolvere ...

Fortnite - armi e mobile : tutte le novità della patch 7.30 - : Fortnite è il Battle Royale più giocato del momento, su ogni tipo di piattaforma. Sono tantissimi gli utenti che giocano al titolo firmato Epic Games anche da mobile , nonostante sia considerata una ...

Scatta oggi 1 febbraio la diffusione su Huawei Mate 20 Lite della patch B140 : focus su schede SD : Si torna a parlare proprio in queste ore di Huawei Mate 20 Lite, device particolarmente apprezzato dal pubblico italiano grazie ad un rapporto tra qualità e prezzo assai interessante. Durante il mese di gennaio, come forse ricorderete tramite un apposito articolo, abbiamo già analizzato la questione relativa alla prima patch di questo 2019. A quanto pare, però, oggi 1 febbraio tocca fare un ulteriore passo in avanti, andando ad analizzare la ...

Soffre di bootloop lo Xiaomi Mi A2 : colpa della patch di gennaio : Lo Xiaomi Mi A2 sembra soffrire di problemi di bootloop irreversibili, presentatosi a seguito dell'aggiornamento con la patch di sicurezza di gennaio 2019 (con questo non vogliamo significare che tutti gli esemplari ne soffrano, nonostante le segnalazioni abbiano raggiunto ormai picchi importanti). Sulla base delle testimonianze raccolte, una volta terminata l'installazione del pacchetto sopra citato, lo Xiaomi Mi A2 pare non volerne sapere di ...

Giova poco alla batteria del Samsung Galaxy S7 la patch di gennaio : alcuni dettagli : Sono trascorsi ormai cinque giorni dal rilascio del nuovo aggiornamento di gennaio per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S7. Con grande anticipo rispetto agli standard del produttore coreano, infatti, anche il pubblico italiano ha avuto modo di fare questo step, al punto che in queste ore ho cercato di raccogliere una serie di feedback per comprendere il reale impatto che il firmware ha avuto sullo smartphone. Proviamo dunque a fare ...

Seconda giovinezza per Huawei P8 Lite 2017 : terza patch del mese con la B400 : Davvero difficile da spiegare quanto sta avvenendo durante il mese di gennaio per coloro che in questi due anni hanno deciso di puntare su un Huawei P8 Lite 2017. Dopo aver analizzato la Seconda patch mensile per la versione no brand, in riferimento all'upgrade B398, oggi sono giunte alla nostra redazione le prime segnalazioni di coloro che hanno addirittura la possibilità di testare il pacchetto software B400. Insomma, in poco meno di venti ...

Istantanea la seconda patch del 2019 per Huawei P8 Lite 2017 : segnalata la B398 : Una giornata importante quella che stiamo vivendo per coloro che hanno deciso di puntare su un Huawei P8 Lite 2017, considerando il fatto che oggi 16 gennaio risulta in distribuzione un nuovo aggiornamento per i modelli no brand che sono in commercio in Italia. Un intervento, quello del produttore asiatico, che giunge a poche settimane di distanza dal rilascio del pacchetto software di novembre, come vi abbiamo riportato nello scorcio iniziale ...

Tutte le novità della patch 7.20 di Fortnite tra il ri-schieramento dei deltaplani e la modalità a tempo Colposecco : Come annunciato nel corso della mattinata è tempo di aggiornamenti per Fortnite e in particolare del lancio della patch 7.20, un aggiornamento che propone diverse novità sicuramente molto interessanti.Qui di seguito proponiamo le novità principali dell'aggiornamento mentre per tutti i dettagli vi invitiamo a dare un'occhiata sul sito ufficiale del gioco. I punti forti dell'update sono ovviamente l'arrivo del ri-schieramento dei deltaplani e ...

Fortnite : server tra poco offline per l'arrivo dell'attesa patch 7.20 : Tempo di grandi novità e di server offline per Fortnite, l'acclamato titolo di Epic Games che nel corso dell'ultimo anno ha attirato un numero impressionante di appassionati e che come sempre viene attentamente seguito in ogni sua novità.In questo caso, come riportato da FortniteIntel, vi parliamo dell'arrivo della patch 7.20 e della manutenzione programmata che ne deriva. Come sottolineato dal profilo Twitter ufficiale del gioco, nella ...

Ventata di freschezza per tutti i Samsung Galaxy S7 : anche i modelli Wind con patch di dicembre : Torna alla ribalta proprio in queste ore il Samsung Galaxy S7. Con ogni probabilità lo smartphone non riceverà mai l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie con interfaccia One UI (al dì là di alcune soluzioni alternative, come abbiamo avuto modo di notare nei giorni scorsi con un apposito articolo sul nostro magazine), ma questo non impedirà al produttore coreano di rilasciare alcune patch per le diverse varianti sul mercato. Un esempio ...

La patch day one di Kingdom Hearts 3 conterrà il finale del gioco più quello segreto : Square Enix ha da poco annunciato tramite un post su Twitter che l'attesissimo Kingdom Hearts 3 verrà pubblicato insieme ad una gigantesca patch contenente importanti elementi ai fino della trama.Come riporta Newsweek, la patch 1.01 conterrà un archivio che potrete consultare per riguardare i filmati dei precedenti Kingdom Hearts, questo aiuterà senza dubbio i nuovi giocatori a non perdersi nel complicato plot della serie. Inoltre ...

Final Fantasy XIV Stormblood : la conclusione della storia inizia oggi con l'arrivo della patch 4.5 : Il capitolo Finale della storia di Stormblood di Final Fantasy XIV Online inizia oggi con l'uscita della prima parte della patch 4.5, A Requiem For Heroes. In questa prima parte i giocatori potranno divertirsi con moltissimi contenuti inediti che porteranno alla prossima espansione, Shadowbringers™, tra cui il terzo e ultimo capitolo dell'acclamatissima serie di raid dell'alleanza, Return to Ivalice, nuove missioni dello scenario ...

Di nuovo alla ribalta Huawei P10 e P10 Plus con aggiornamento 384 : prima attesa patch del 2019 : Riprende l'aggiornamento dei Huawei P10 e P10 Plus con il firmware 384 nuovo di zecca: lo sappiamo , molti nostri lettori stanno aspettando con ansia l'avvio della distribuzione di Android 9 Pie ma, almeno ad oggi 8 gennaio, possiamo approfondire solo le modalità di distribuzione di un ulteriore pacchetto Oreo, anche se con integrata l'ultimissima patch del mese corrente. Il primo update del 2019 che riguarda il Huawei P10 è pensato per la ...