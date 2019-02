Formula 1 | Vettel vola nella 1giornata di test a Barcellona

Test di Formula 1 - debutto 'super' per la Ferrari con Vettel : Torino - La Ferrari va subito fortissimo nella prima mattinata di Test 2019. Sebastian Vettel ha fermato il cronometro sull'1'18''161 , due secondi più veloce rispetto al debutto di un anno fa, quando ...

Formula 1 - Ferrari SF90 in pista a Barcellona. Filming day per Vettel e Leclerc : ... quindi, è che attraverso lo sponsor "Mission Winnow" si realizzi una forma di pubblicità indiretta al tabacco, considerata l'immagine della nuova Ferrari che farà il giro del mondo a partire dal ...

Formula 1 - la Ferrari SF90 è evoluzione non rivoluzione. Binotto nomina Vettel 'capitano' : A partire anche dal quattro volte campione del mondo che con Arrivabene aveva iniziato il suo percorso in Ferrari e di cui aveva fatto uno dei suoi punti fermi. Ma Binotto non è certo una faccia ...