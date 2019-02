Essere Mahmood

Mahmood : "Sono fidanzato ma non ho mai detto di Essere gay - coming out un passo indietro" : "Italo egiziano e pure gay, Salvini sarà contento", hanno scritto sui social subito dopo la vittoria di Mahmood a Sanremo 2019. Lui risponde dalle colonne del Corriere della Sera: "Io non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. ...

Il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood ammette di Essere un nerd e di amare i Pokémon : In questi giorni il giovane cantautore milanese Mahmood è senza dubbio uno degli artisti più chiacchierati, in quanto vincitore dell'edizione 2019 del festival della canzone italiana. Durante una recente intervista al Corriere della Sera, il giovane artista ha parlato un po' di lui e delle sue passioni, tra cui figurano i videogiochi. Ebbene si, il vincitore del festival di Sanremo si è definito un vero e proprio nerd con la passione per i ...

“Ora basta - facciamo così!”. Nella disputa tra Ultimo e Mahmood entra Di Maio. Può Essere la soluzione giusta? Sui social è valanga di commenti : Dalla sera della finale di Sanremo non si parla d’altro sui social e, purtroppo, anche nelle tv generaliste. In effetti, a discolpa dei tanti professionisti che cavalcano l’argomento, c’è da dire che non capita spesso di riscontrare un verdetto così ricco di polemiche. Al netto di alcune assurde e ignobili contestazioni razziste alla vittoria di Mahmood, la bufera più accesa riguarda il sistema di voto, con la giuria d’onore e quella della ...