Diciotti | M5s diviso su Salvini Il governo va avanti comunque

Diciotti - il voto sul blog divide il M5S : Oggi il voto on line sulla piattaforma del Movimento, dalle 10 alle 19. Salvini: «Sono tranquillo». I vertici pentastellati: «Attenti, il governo rischia»

Diciotti - Berlusconi : "Voteremo no alla richiesta su Salvini - M5s ha paura e minaccia la crisi" : Il leader di Forza Italia interviene a "Domenica Live" ribadendo la sua idea sui pentastellati: "Sono inadeguati a governare un Paese, complimenti alla Lega per averli scelti come alleati"

Governo si infrange sulla Diciotti. M5s : se sì autorizzazione probabile crisi. Salvini : dormo tranquillo : Se dovesse passare l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini e' molto probabile una crisi di Governo. E' quanto rilevano, in vista della consultazione online su Rousseau sul caso Diciotti e del successivo voto in Giunta del Senato, fonti di Governo M5S, registrando in queste ore "preoccupazione" sulla vicenda. Salvini, intanto, appare tranquillo. D'altronde, comunque vada, da questa vicenda Diciotti ne uscirà ...

Diciotti - Airola : “Voterò perché Salvini vada a processo. M5s sempre contro gli scudi : sia coerente. Il governo non cadrà” : Il senatore del Movimento Cinque Stelle Alberto Airola nella consultazione online su Rousseau che si aprirà alle 9 di lunedì voterà perché il ministro dell’Interno Matteo Salvini vada a processo per sequestro di persona nel caso della nave Diciotti. Una presa di posizione di peso che arriva dopo altri annunci pubblici. Per esempio quello – contro il processo – di Gianluigi Paragone, che a differenza di Airola è al primo mandato ...

Caso Diciotti e voto M5S - Salvini : «Di Maio è una persona corretta» : Il vicepremier Matteo Salvini, nel corso del comizio di Castelsardo in provincia di Sassari, è tornato sul voto del Movimento 5 Stelle sul Caso della nave Diciotti: «Siamo in due al governo, da solo ...

Diciotti - ora è caos nel M5S : "Nessun allarmismo sul quesito" : Il Movimento 5 Stelle si interroga sul quesito che domani sarà sottoposto ai partecipanti della piattaforma Rousseau sul caso Diciotti. Dopo le critiche di Beppe Grillo e di alcuni esponenti del ...

