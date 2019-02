Diciotti | in Giunta decisivo voto 7 senatori M5s su Salvini

Caso Diciotti - Gasparri : 'Voto in Giunta in due ore con scrutinio palese' : Maurizio Gasparri , senatore di Forza Italia e presidente della Giunta per le Immunità, ha spiegato le fasi del voto istruttorio che martedì deciderà se autorizzare il processo contro Salvini , ...

Caso Diciotti - oggi il voto su Rousseau. Il M5s 'Nessun allarmismo - stesso meccanismo della Giunta' : Cronaca Torino, Appendino si schiera per il processo al ministro dell'interno di JACOPO RICCA Ma anche dalla base risulta qualche malumore per come si sta muovendo il Movimento sulla vicenda mentre ...

Diciotti - da verbali Giunta emerge orientamento per il ‘no’ da M5s : Il 'no' all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini non l'hanno pronunciato. Ma dalle dichiarazioni rese durante le sedute della Giunta per le immunita' del Senato, che da due settimane sta esaminando la richiesta del Tribunale dei ministri di Catania, il loro orientamento sembra chiaro. I senatori del Movimento 5 Stelle componenti l'organismo di Palazzo Madama hanno condiviso alcuni passaggi della proposta del relatore Maurizio ...

Caso Diciotti - gli atti della Giunta del Senato in Procura a Catania : Sono arrivati negli uffici della Procura di Catania gli atti della memoria sul Caso Diciotti e firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli nell’ambito dell’indagine a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini sotto esame della Giunta per le immunità del Senato. Il titolare dell’inchiesta è lo stesso Proc...

Caso Diciotti - lunedì le consultazione online del M5s sul voto a Salvini in Giunta : Il Movimento 5 Stelle ha deciso di procedere alla consultazione online , tramite la piattaforma Rousseau , sulla posizione da prendere in merito al voto su Matteo Salvini in Giunta per il Caso ...

Diciotti - Bonafede : 'Ho visto le carte ma decide la Giunta per le immunità' : Lo ribadisce il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che sulla richiesta di processo a Matteo Salvini aggiunge: 'Ogni forza politica farà le proprie valutazioni'.

Caso Diciotti. Martedì 19 febbraio il voto della Giunta per le immunità del Senato : ... che io ritengo giusto, non significa che in generale un ministro può fare quello che vuole purché sia nell'ambito di una linea politica. Ma che in questo Caso il Senato valuta preminente l'interesse ...