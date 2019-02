Colonnine elettriche - L' Alleanza Renault-Nissan investe in Powershare

Bergamo - 11 Colonnine per ricarica auto elettriche : Tiraboschi 53, Piazza Pacati Tarcisio , retro edicola, Via Serassi Carlo 15/A Via Europa fr.11 Piazzale della Scienza fr. 6-8 Via Morali 6/A Via Promessi Sposi Via Vavassori Via Mozart WA 1/A Via ...

Auto elettriche - 250 nuove Colonnine di ricarica a Torino (ma non solo) : L’Italia si aggiorna e Enel X, la divisione dell’azienda multinazionale che si occupa di energia, sta per installare 250 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nella città di Torino in accordo con l’amministrazione comunale presieduta dalla Sindaca Chiara Appendino. Il mondo delle Auto elettriche non è solo il futuro, è il presente. Lo dimostrano gli investimenti che continuano ad aumentare e continueranno a salire ...

Enel X installerà 250 Colonnine di ricarica per auto elettriche a Torino : Torino - Enel X si prepara a sbarcare a Torino. La divisione del gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica e ai servizi innovativi realizzerà 250 punti di ricarica nella città metropolitana di ...

Modica - nove Colonnine per le auto elettriche : ecco dove : Modica si apre sempre di più al trasporto elettrico. A seguito di un protocollo d'intesa tra l'Ente di Palazzo San Domenico ed Enel Energia, in questi giorni sono in fase di installazione ben 9 ...

Auto elettriche : sui marciapiedi di Londra Colonnine di ricarica quasi invisibili [VIDEO] : Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Verona e dei pali della luce smart per la ricarica delle Auto elettriche. Nel Regno Unito c’è chi va oltre. A quanto pare Londra si sta preparando al “Sales Ban” del 2040, anno in cui avverrà lo stop alle vendite di tutte le Auto alimentate a benzina, gasolio, gas e persino le ibride in favore di un mercato totalmente a zero emissioni. Nell’ambito di questo provvedimento, oltre al classico ...

Anas avvia l'istallazione di Colonnine per auto elettriche sulle autostrade : Anas , Gruppo FS Italiane, ha avviato il progetto per l'installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche nelle aree di servizio delle autostrade gestite sul territorio nazionale. Il ...

Anas : al via Colonnine per auto elettriche sulle autostrade : Anas, società del gruppo Fs Italiane, ha avviato il progetto per l’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche nelle aree di servizio delle autostrade gestite sul territorio nazionale. Il progetto, si legge in una nota, è partito con la pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento delle concessioni delle aree di servizio che prevedono le colonnine di ricarica elettrica veloce sulla A2 ‘autostrada del Mediterraneo’, ...

Auto elettriche : grazie a Enel installate 130 Colonnine di ricarica fast [GALLERY] : 1/13 ...

Volkswagen svela Colonnine ricarica mobile per auto elettriche : Milano, 7 gen., askanews, - Il gruppo Volkswagen ha presentato un'anticipazione della propria stazione mobile di ricarica rapida, una sorta di 'power bank' per auto elettriche. La stazione mobile può ...

Auto : Volkswagen pensa alle Colonnine mobili per ricaricare le elettriche : Dopo Hyundai e le impronte digitali per sbloccare l’Auto anche Volkswagen si ispira agli smartphone e presenta il “power bank” per Auto elettriche. Si tratta proprio di questo, stazioni di ricarica mobili che, grazie ad un progetto pilota per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro, inizieranno ad essere installate a partire dal primo semestre del 2019 a Wolfsburg, sede generale di Volkswagen, e in altre grandi città l’anno ...

Tesla annuncia Colonnine per le auto elettriche in tutta Europa nel 2019 : Elon Musk svela il progetto di Supercharger: i suoi veicoli potranno viaggiare senza problemi di autonomia. Ma i nuovi standard potrebbero aprire prospettive anche alle vetture green di altri marchi