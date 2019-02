Aumenta la tassazione sulle plusvalenza del calciomercato

ilnapolista

(Di lunedì 18 febbraio 2019) La Corte di Cassazione chiude la lunga controversia giuridica che da anni vede contrapposte l’Agenzia delle Entrate e diverse società di calcio italiano. Va nel peggiore dei modi per le società professionistiche che vedono alzarsi laplusvalenze dache devono rientrare nel regime diordinario e non certo straordinario come sarebbe per esempio lada cessione di un capannone industriale. Una vera doccia fredda per tutte le società di calcio italiane che vedono come voci importanti nei bilanci le plusvalenze e i diritti Tv non riuscendo a guadagnare come all’estero per merchandising e ricavi da stadio. Cosa cambia per il Napoli Anche la squadra del Napoli ha nelle plusvalenze una delle sue maggiori di guadagno insieme ai diritti Tv e le partecipazioni alle coppe internazionali.L'articolola...