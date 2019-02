Antitrust:multa da 7mln a Sky su Calcio

: Sky multata dall’Antitrust per pubblicità ingannevole sui pacchetti calcio - MovimentoEtico : Sky multata dall’Antitrust per pubblicità ingannevole sui pacchetti calcio - BlackcapitanJ : RT @CalcioFinanza: Poco chiara l’offerta calcio 2018-2019: l’#Antitrust multa #Sky Italia per 7 milioni - ansa_economia : Antitrust, multa di 7 milioni a Sky su pacchetto calcio . Lasciato intendere che fossero incluse tutte le partite d… -

L'ha chiuso l'istruttoria avviata nei confronti di Sky Italia, accertando due violazioni del Codice del Consumo e irrogando alla società sanzioni per complessivi 7 milioni di euro L'Autorità ha rilevato che Sky non ha fornito informazioni chiare e immediate sul contenuto del pacchettoper la stagione 2018/19,lasciando intendere ai potenziali nuovi clienti -spiega una nota - che il pacchetto fosse comprensivo di tutte le partite del campionato di serie A come nel triennio precedente. Da Sky anche "pratica aggressiva".(Di lunedì 18 febbraio 2019)