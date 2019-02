Un personaggio di Death Stranding omaggia Mary Poppins

eurogamer

(Di domenica 17 febbraio 2019) Ogni tanto torniamo a parlare di, con la speranza di avere qualche nuova informazione per capire di più sul gioco.Ebbene, questa volta possiamo apprendere di un nuovopresentato, il qualeniente meno che. Questo, di cui possiamo vedere un'immagine condivisa da Hideo Kojima, sarà interpretato da Léa Seydoux. Non sappiamo come si chiama, ma è apparso nel trailer dell'E3 2018, e il suo ombrello, assieme alla borsetta e alla posa che assume, rimandano decisamente all'iconica tata inglese.Cosa ne pensate di? Quando potrebbe mai vedere la luce?Leggi altro...