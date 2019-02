Roma | Nas all' ospedale San Camillo | verifiche su sovraffollamento Pronto Soccorso

La ministra della Salute Grillo manda i Nas all'ospedale San Camillo a Roma : Roma, 17 feb., askanews, - La ministra della Salute, Giulia Grillo, questa mattina ha inviato i carabinieri del Nas al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma 'per verificare la situazione ...

Nasce il Nuovo Espresso - giovedì al teatro Argentina di Roma la presentazione al pubblico : Una seconda parte chiamata Idee, in cui troveranno spazio le battaglie e le polemiche culturali e le anticipazioni di costume, collocata al centro del giornale perché è una visione del mondo il ...

Ginnastica artistica - il futuro della Romania : Sabrina Voinea - 10 anni di puro talento! : Qualche giorno fa, in Romania, le più giovani e forti ginnaste del Paese si sono allenate con i tecnici Bellu e Bitang presso il centro di preparazione olimpica di Izvorani. Fra le protagoniste di questo incontro, c’era anche Sabrina Voinea, classe 2008, figlia di Camelia Voinea, ex atleta della nazionale rumena di Ginnastica (campionessa del mondo nel 1987 e vice campionessa olimpica a Seul 1988). La Voinea, madre e allenatrice della ...

Roma : saccheggia merce e la nasconde in borsa schermata - arrestato : Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 46enne, cittadino marocchino, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. I Carabinieri lo hanno bloccato appena dopo aver rubato alcuni profumi da un negozio all’interno del Forum Termini, da dove, dopo aver forzato le placche antitaccheggio, era riuscito ad eludere le barriere di controllo occultando la refurtiva, ...

La crisi tra Roma e Parigi nasce dalla rivalità tra cinquestelle e Lega : Per le elezioni europee i due partiti populisti italiani cercano degli alleati come i gilet gialli per rilanciare la componente “antisistema”. Leggi

Stadio Roma - chiesto processo Parnasi : 13.35 La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo,tra gli altri,per l'imprenditore Luca Parnasi, per l'ex vicepresidente Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi,per l'ex assessore regionale, Michele Civita,per il capogruppo di Fi in Consiglio comunale,Davide Bordoni,e per il soprintendente ai beni culturali di Roma,Francesco Prosperetti. ...

